МОН назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2026 році

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти подали на 28% більше заяв, ніж роком раніше, попри те, що цього року один вступник міг подати максимум 10 заяв замість 15.

Найбільше заяв традиційно отримали спеціальності менеджмент, психологія та філологія. Водночас у МОН відзначають зростання інтересу до напрямів, пов’язаних із технологіями та інженерією.

"Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова", - заявив Трофименко.

Лідери серед спеціальностей у 2026 році

За даними МОН, найбільше заяв вступники подали на такі спеціальності:

Менеджмент - 105 301 заява (79 317 у 2025 році);

- 105 301 заява (79 317 у 2025 році); Психологія - 66 774 заяви (64 009 у 2025 році);

- 66 774 заяви (64 009 у 2025 році); Філологія - 61 410 заяв (58 611 у 2025 році);

- 61 410 заяв (58 611 у 2025 році); Маркетинг - 49 345 заяв (41 868 у 2025 році);

- 49 345 заяв (41 868 у 2025 році); Економіка та міжнародні економічні відносини - 42 893 заяви (36 917 у 2025 році);

- 42 893 заяви (36 917 у 2025 році); Комп’ютерні науки - 40 755 заяв (35 958 у 2025 році);

- 40 755 заяв (35 958 у 2025 році); Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 37 667 заяв (25 293 у 2025 році);

- 37 667 заяв (25 293 у 2025 році); Право - 33 447 заяв (44 088 у 2025 році);

- 33 447 заяв (44 088 у 2025 році); Середня освіта - 31 265 заяв (28 649 у 2025 році);

- 31 265 заяв (28 649 у 2025 році); Кібербезпека та захист інформації - 30 363 заяви.

При цьому спеціальність "право", яка раніше традиційно входила до лідерів, цього року продемонструвала зменшення кількості заяв.

Вступники частіше обирають інженерію та технології

Окремо у МОН звернули увагу на зростання попиту на спеціальності з державною підтримкою.

Серед них:

Будівництво та цивільна інженерія - 23 822 заяви проти 14 740 у 2025 році;

- 23 822 заяви проти 14 740 у 2025 році; Автомобільний транспорт - 17 861 проти 12 847;

- 17 861 проти 12 847; Агрономія - 16 984 проти 12 379;

- 16 984 проти 12 379; Електрична інженерія - 16 366 проти 10 418;

- 16 366 проти 10 418; Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка - 15 365 проти 10 009;

- 15 365 проти 10 009; Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка - 8 797 проти 6 595;

- 8 797 проти 6 595; Машинобудування - 8 634 проти 7 060;

- 8 634 проти 7 060; Агроінженерія - 8 547 проти 5 979.

У міністерстві зазначають, що саме ці напрями мають стратегічне значення для розвитку економіки та післявоєнного відновлення України.

Які університети отримали найбільше заяв

За кількістю поданих заяв лідерами стали:

Національний університет "Львівська політехніка" - 59 676 заяв; Львівський національний університет імені Івана Франка - 46 601; КПІ імені Ігоря Сікорського - 39 188; Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 34 323; Державний торгівельно-економічний університет - 26 247.

Остаточна картина вступної кампанії стане зрозумілою після завершення етапу рекомендацій та зарахування студентів.