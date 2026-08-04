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МОН назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2026 році

08:11 04.08.2026 Вт
3 хв
Вступники обирають менеджмент і психологію, але зріс попит на кіберзахист та інженерію
aimg Пилип Бойко
Фото: молодий хлопець за ПК (Getty Images)

Українські вступники у 2026 році найчастіше подавали заяви на менеджмент, психологію та філологію, однак Міністерство освіти і науки фіксує зростання інтересу до комп’ютерних наук, кіберзахисту та інженерних спеціальностей. У відомстві зазначають, що така тенденція важлива для підготовки фахівців, які будуть потрібні економіці та відбудові країни.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.

За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти подали на 28% більше заяв, ніж роком раніше, попри те, що цього року один вступник міг подати максимум 10 заяв замість 15.

Найбільше заяв традиційно отримали спеціальності менеджмент, психологія та філологія. Водночас у МОН відзначають зростання інтересу до напрямів, пов’язаних із технологіями та інженерією.

"Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова", - заявив Трофименко.

Лідери серед спеціальностей у 2026 році

За даними МОН, найбільше заяв вступники подали на такі спеціальності:

  • Менеджмент - 105 301 заява (79 317 у 2025 році);
  • Психологія - 66 774 заяви (64 009 у 2025 році);
  • Філологія - 61 410 заяв (58 611 у 2025 році);
  • Маркетинг - 49 345 заяв (41 868 у 2025 році);
  • Економіка та міжнародні економічні відносини - 42 893 заяви (36 917 у 2025 році);
  • Комп’ютерні науки - 40 755 заяв (35 958 у 2025 році);
  • Фінанси, банківська справа, страхування та фондовий ринок - 37 667 заяв (25 293 у 2025 році);
  • Право - 33 447 заяв (44 088 у 2025 році);
  • Середня освіта - 31 265 заяв (28 649 у 2025 році);
  • Кібербезпека та захист інформації - 30 363 заяви.

При цьому спеціальність "право", яка раніше традиційно входила до лідерів, цього року продемонструвала зменшення кількості заяв.

Вступники частіше обирають інженерію та технології

Окремо у МОН звернули увагу на зростання попиту на спеціальності з державною підтримкою.

Серед них:

  • Будівництво та цивільна інженерія - 23 822 заяви проти 14 740 у 2025 році;
  • Автомобільний транспорт - 17 861 проти 12 847;
  • Агрономія - 16 984 проти 12 379;
  • Електрична інженерія - 16 366 проти 10 418;
  • Автоматизація, комп’ютерно-інтегровані технології та робототехніка - 15 365 проти 10 009;
  • Електроніка, електронні комунікації, приладобудування та радіотехніка - 8 797 проти 6 595;
  • Машинобудування - 8 634 проти 7 060;
  • Агроінженерія - 8 547 проти 5 979.

У міністерстві зазначають, що саме ці напрями мають стратегічне значення для розвитку економіки та післявоєнного відновлення України.

Які університети отримали найбільше заяв

За кількістю поданих заяв лідерами стали:

  1. Національний університет "Львівська політехніка" - 59 676 заяв;

  2. Львівський національний університет імені Івана Франка - 46 601;

  3. КПІ імені Ігоря Сікорського - 39 188;

  4. Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 34 323;

  5. Державний торгівельно-економічний університет - 26 247.

Остаточна картина вступної кампанії стане зрозумілою після завершення етапу рекомендацій та зарахування студентів.

Що ще важливо знати абітурієнтам 2026 року

Як видно з рейтингу МОН, львівські виші лідирують серед охочих поступити. Але вартість навчання в них значно зросла. Деякі львівські університети вже оприлюднили вартість контрактного навчання для вступників-2026. Найбільше подорожчали популярні спеціальності у сфері ІТ, права, економіки та менеджменту.

Підняв вартість навчання й Національний університет "Києво-Могилянська академія". Тепер ціни на найдешевші спеціальності стартують від 50 тисяч гривень на рік.

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