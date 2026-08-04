МОН назвало найпопулярніші спеціальності серед вступників у 2026 році

Українські вступники у 2026 році найчастіше подавали заяви на менеджмент, психологію та філологію, однак Міністерство освіти і науки фіксує зростання інтересу до комп’ютерних наук, кіберзахисту та інженерних спеціальностей. У відомстві зазначають, що така тенденція важлива для підготовки фахівців, які будуть потрібні економіці та відбудові країни.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Укрінформ.
За словами заступника міністра освіти і науки Миколи Трофименка, під час вступної кампанії 2026 року абітурієнти подали на 28% більше заяв, ніж роком раніше, попри те, що цього року один вступник міг подати максимум 10 заяв замість 15.
Найбільше заяв традиційно отримали спеціальності менеджмент, психологія та філологія. Водночас у МОН відзначають зростання інтересу до напрямів, пов’язаних із технологіями та інженерією.
"Це важливий сигнал для університетів і держави, адже йдеться про підготовку фахівців, яких уже потребують економіка та відбудова", - заявив Трофименко.
За даними МОН, найбільше заяв вступники подали на такі спеціальності:
При цьому спеціальність "право", яка раніше традиційно входила до лідерів, цього року продемонструвала зменшення кількості заяв.
Окремо у МОН звернули увагу на зростання попиту на спеціальності з державною підтримкою.
Серед них:
У міністерстві зазначають, що саме ці напрями мають стратегічне значення для розвитку економіки та післявоєнного відновлення України.
За кількістю поданих заяв лідерами стали:
Національний університет "Львівська політехніка" - 59 676 заяв;
Львівський національний університет імені Івана Франка - 46 601;
КПІ імені Ігоря Сікорського - 39 188;
Київський національний університет імені Тараса Шевченка - 34 323;
Державний торгівельно-економічний університет - 26 247.
Остаточна картина вступної кампанії стане зрозумілою після завершення етапу рекомендацій та зарахування студентів.
Як видно з рейтингу МОН, львівські виші лідирують серед охочих поступити. Але вартість навчання в них значно зросла. Деякі львівські університети вже оприлюднили вартість контрактного навчання для вступників-2026. Найбільше подорожчали популярні спеціальності у сфері ІТ, права, економіки та менеджменту.
Підняв вартість навчання й Національний університет "Києво-Могилянська академія". Тепер ціни на найдешевші спеціальності стартують від 50 тисяч гривень на рік.