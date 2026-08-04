МОН назвало самые популярные специальности среди поступающих в 2026 году

Украинские поступающие в 2026 году чаще всего подавали заявления на менеджмент, психологию и филологию, однако Министерство образования и науки фиксирует рост интереса к компьютерным наукам, киберзащите и инженерным специальностям. В ведомстве отмечают, что такая тенденция важна для подготовки специалистов, которые требуются экономике и восстановлению страны.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.
По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты подали на 28% больше заявлений, чем годом ранее, несмотря на то, что в этом году один абитуриент мог подать максимум 10 заявлений вместо 15.
Больше заявлений традиционно получили специальности менеджмент, психология и филология. В то же время в МОН отмечают рост интереса к направлениям, связанным с технологиями и инженерией.
"Это важный сигнал для университетов и государства, ведь речь идет о подготовке специалистов, в которых уже нуждаются экономика и восстановление", - заявил Трофименко.
По данным МОН, больше всего заявлений поступающие подали на следующие специальности:
При этом специальность "право", ранее традиционно входившая в лидеры, в этом году продемонстрировала уменьшение количества заявлений.
Отдельно в МОН обратили внимание на рост спроса на специальности с государственной поддержкой.
Среди них:
В министерстве отмечают, что именно эти направления имеют стратегическое значение для развития экономики и послевоенного обновления Украины.
По количеству поданных заявлений лидерами стали:
Национальный университет "Львовская политехника" – 59 676 заявлений;
Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 601;
КПИ имени Игоря Сикорского – 39 188;
Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 34 323;
Государственный торгово-экономический университет – 26 247.
Окончательная картина вступительной кампании станет ясна после завершения этапа рекомендаций и зачисления студентов.
Как следует из рейтинга МОН, львовские вузы лидируют среди желающих поступить. Но стоимость обучения у них значительно выросла. Некоторые львовские университеты уже обнародовали стоимость контрактного обучения для поступающих-2026. Более всего подорожали популярные специальности в сфере ИТ, права, экономики и менеджмента.
Поднял стоимость обучения и Национальный университет "Киево-Могилянская академия". Теперь цены на самые дешевые специальности стартуют от 50 тысяч гривен в год.