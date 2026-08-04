МОН назвало самые популярные специальности среди поступающих в 2026 году

По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты подали на 28% больше заявлений, чем годом ранее, несмотря на то, что в этом году один абитуриент мог подать максимум 10 заявлений вместо 15.

Больше заявлений традиционно получили специальности менеджмент, психология и филология. В то же время в МОН отмечают рост интереса к направлениям, связанным с технологиями и инженерией.

"Это важный сигнал для университетов и государства, ведь речь идет о подготовке специалистов, в которых уже нуждаются экономика и восстановление", - заявил Трофименко.

Лидеры среди специальностей в 2026 году

По данным МОН, больше всего заявлений поступающие подали на следующие специальности:

Менеджмент – 105 301 заявление (79 317 в 2025 году);

– 105 301 заявление (79 317 в 2025 году); Психология – 66 774 заявления (64 009 в 2025 году);

– 66 774 заявления (64 009 в 2025 году); Филология – 61 410 заявлений (58 611 в 2025 году);

– 61 410 заявлений (58 611 в 2025 году); Маркетинг – 49 345 заявлений (41 868 в 2025 году);

– 49 345 заявлений (41 868 в 2025 году); Экономика и международные экономические отношения – 42 893 заявления (36 917 в 2025 году);

– 42 893 заявления (36 917 в 2025 году); Компьютерные науки – 40 755 заявлений (35 958 в 2025 году);

– 40 755 заявлений (35 958 в 2025 году); Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 37 667 заявлений (25 293 в 2025 году);

– 37 667 заявлений (25 293 в 2025 году); Право – 33 447 заявлений (44 088 в 2025 году);

– 33 447 заявлений (44 088 в 2025 году); Среднее образование – 31 265 заявлений (28 649 в 2025 году);

– 31 265 заявлений (28 649 в 2025 году); Кибербезопасность и защита информации – 30 363 заявления.

При этом специальность "право", ранее традиционно входившая в лидеры, в этом году продемонстрировала уменьшение количества заявлений.

Поступающие чаще выбирают инженерию и технологии

Отдельно в МОН обратили внимание на рост спроса на специальности с государственной поддержкой.

Среди них:

Строительство и гражданская инженерия – 23 822 заявления против 14 740 в 2025 году;

– 23 822 заявления против 14 740 в 2025 году; Автомобильный транспорт – 17 861 против 12 847;

– 17 861 против 12 847; Агрономия – 16 984 против 12 379;

– 16 984 против 12 379; Электрическая инженерия – 16 366 против 10 418;

– 16 366 против 10 418; Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 15 365 против 10 009;

– 15 365 против 10 009; Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 8 797 против 6 595;

– 8 797 против 6 595; Машиностроение – 8 634 против 7 060;

– 8 634 против 7 060; Агроинженерия – 8 547 против 5 979.

В министерстве отмечают, что именно эти направления имеют стратегическое значение для развития экономики и послевоенного обновления Украины.

Какие университеты получили больше всего заявлений

По количеству поданных заявлений лидерами стали:

Национальный университет "Львовская политехника" – 59 676 заявлений; Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 601; КПИ имени Игоря Сикорского – 39 188; Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 34 323; Государственный торгово-экономический университет – 26 247.

Окончательная картина вступительной кампании станет ясна после завершения этапа рекомендаций и зачисления студентов.