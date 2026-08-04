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МОН назвало самые популярные специальности среди поступающих в 2026 году

08:11 04.08.2026 Вт
3 мин
Поступающие выбирают менеджмент и психологию, но вырос спрос на киберзащиту и инженерию
aimg Филипп Бойко
Фото: молодой парень за ПК (Getty Images)

Украинские поступающие в 2026 году чаще всего подавали заявления на менеджмент, психологию и филологию, однако Министерство образования и науки фиксирует рост интереса к компьютерным наукам, киберзащите и инженерным специальностям. В ведомстве отмечают, что такая тенденция важна для подготовки специалистов, которые требуются экономике и восстановлению страны.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Укринформ.

По словам заместителя министра образования и науки Николая Трофименко, во время вступительной кампании 2026 года абитуриенты подали на 28% больше заявлений, чем годом ранее, несмотря на то, что в этом году один абитуриент мог подать максимум 10 заявлений вместо 15.

Больше заявлений традиционно получили специальности менеджмент, психология и филология. В то же время в МОН отмечают рост интереса к направлениям, связанным с технологиями и инженерией.

"Это важный сигнал для университетов и государства, ведь речь идет о подготовке специалистов, в которых уже нуждаются экономика и восстановление", - заявил Трофименко.

Лидеры среди специальностей в 2026 году

По данным МОН, больше всего заявлений поступающие подали на следующие специальности:

  • Менеджмент – 105 301 заявление (79 317 в 2025 году);
  • Психология – 66 774 заявления (64 009 в 2025 году);
  • Филология – 61 410 заявлений (58 611 в 2025 году);
  • Маркетинг – 49 345 заявлений (41 868 в 2025 году);
  • Экономика и международные экономические отношения – 42 893 заявления (36 917 в 2025 году);
  • Компьютерные науки – 40 755 заявлений (35 958 в 2025 году);
  • Финансы, банковское дело, страхование и фондовый рынок – 37 667 заявлений (25 293 в 2025 году);
  • Право – 33 447 заявлений (44 088 в 2025 году);
  • Среднее образование – 31 265 заявлений (28 649 в 2025 году);
  • Кибербезопасность и защита информации – 30 363 заявления.

При этом специальность "право", ранее традиционно входившая в лидеры, в этом году продемонстрировала уменьшение количества заявлений.

Поступающие чаще выбирают инженерию и технологии

Отдельно в МОН обратили внимание на рост спроса на специальности с государственной поддержкой.

Среди них:

  • Строительство и гражданская инженерия – 23 822 заявления против 14 740 в 2025 году;
  • Автомобильный транспорт – 17 861 против 12 847;
  • Агрономия – 16 984 против 12 379;
  • Электрическая инженерия – 16 366 против 10 418;
  • Автоматизация, компьютерно-интегрированные технологии и робототехника – 15 365 против 10 009;
  • Электроника, электронные коммуникации, приборостроение и радиотехника – 8 797 против 6 595;
  • Машиностроение – 8 634 против 7 060;
  • Агроинженерия – 8 547 против 5 979.

В министерстве отмечают, что именно эти направления имеют стратегическое значение для развития экономики и послевоенного обновления Украины.

Какие университеты получили больше всего заявлений

По количеству поданных заявлений лидерами стали:

  1. Национальный университет "Львовская политехника" – 59 676 заявлений;

  2. Львовский национальный университет имени Ивана Франко – 46 601;

  3. КПИ имени Игоря Сикорского – 39 188;

  4. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко – 34 323;

  5. Государственный торгово-экономический университет – 26 247.

Окончательная картина вступительной кампании станет ясна после завершения этапа рекомендаций и зачисления студентов.

Что еще важно знать абитуриентам 2026 года

Как следует из рейтинга МОН, львовские вузы лидируют среди желающих поступить. Но стоимость обучения у них значительно выросла. Некоторые львовские университеты уже обнародовали стоимость контрактного обучения для поступающих-2026. Более всего подорожали популярные специальности в сфере ИТ, права, экономики и менеджмента.

Поднял стоимость обучения и Национальный университет "Киево-Могилянская академия". Теперь цены на самые дешевые специальности стартуют от 50 тысяч гривен в год.

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