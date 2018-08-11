В МОН назвали количество обращений к психологам в связи с буллингом в школе

В прошлом году школьные психологи получили более 109 тысяч обращений о буллинге

В Украинских школах в течение 2017 года к психологам поступило около 109 тысяч обращений по поводу травли (буллинга). Об этом сообщила руководитель Директората инклюзивного и внешкольного образования Министерства образования Лариса Самсонова в эфире "Громадського".

По ее словам, обращения поступали как от учеников, так и от родителей. В частности, от детей поступило 39% из числа всех обращений. Еще 29% обращений зафиксировано от учителей, 5% - от посторонних людей, остальные - от родителей. В целом, статистика сообщений о школьном буллинге выросла.

"То, что увеличился этот показатель, означает, что люди знают, что это буллинг. А что дальше с этим делать - мы уже должны думать", - сказала Самсонова.

Добавим, что по данным Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) с буллингом в кругу сверстников в Украине сталкивались около 67% детей.

Напомним, как сообщало РБК-Украина 11 июля 2018 года, в Верховной раде Украины предлагают принять законопроект №8584, который определяет понятие буллинга и предусматривает административную ответственность за него. Соответствующий проект закона был внесен в парламент 10 июля 2018 года.

Авторы документа подчеркивают, что в Украине среди подростков в учебных заведениях распространено явление травли, что выражается в психологическом давлении, жестоком обращении, физическом насилии, агрессии, других действиях, совершенных с целью вызвать страх, тревогу, подчинить человека своим интересам.