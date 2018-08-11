У МОН назвали кількість звернень до психологів у зв’язку із цькуваннями в школі

Торік шкільні психологи отримали понад 109 тисяч звернень про булінг

В Українських школах протягом 2017 року до психологів надійшло близько 109 тисяч звернень з приводу цькування. Про це повідомила керівник Директорату інклюзивної та позашкільної освіти Міністерства освіти Лариса Самсонова в ефірі "Громадського".

За її словами, звернення надходили як від учнів, так і від батьків. Зокрема, від дітей надійшло 39% з числа усіх звернень. Ще 29% звернень зафіксовано від учителів, 5% - від сторонніх людей, решта - від батьків. Загалом, статистика повідомлень про шкільний булінг зросла.

"Те, що збільшився цей показник, означає, що люди знають, що це булінг. А що далі з цим робити - ми вже маємо думати", - сказала Самсонова.

Додамо, що за даними Дитячого фонду ООН (ЮНІСЕФ), із булінгом у колі однолітків в Україні стикалися близько 67% дітей.

Нагадаємо, як повідомляло РБК-Україна 11 липня 2018 року, у Верховній раді України пропонують прийняти законопроект №8584, який визначає поняття булінгу та передбачає адміністративну відповідальність за нього. Відповідний проект закону було внесено у парламент 10 липня 2018 року.

Автори документу підкреслюють, що в Україні наразі серед підлітків у закладах освіти поширене явище булінгу (цькування), що виражається у психологічному тиску, жорстокому ставленні, фізичному насильстві, агресії, інших діях, вчинених з метою викликати страх, тривогу, підпорядкувати особу своїм інтересам.