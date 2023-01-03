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В МОН назвали кількість українських школярів, які виїхали за кордон

Фото: в МОН назвали кількість українських школярів, які виїхали за кордон (GettyImages)
Автор: РБК-Україна

Більшість школярів, котрі виїхали за межі країни з початку вторгнення Росії, поєднують своє навчання в місцевих школах із навчанням в українських закладах освіти. З 24 лютого закордоном знаходились майже 700 тисяч дітей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на слова міністра освіти Сергія Шкарлета в ефірі телемарафону.

За його словами, поступово кількість українських школярів закордоном зменшується. Однак це відбувається повільно. При цьому найбільше дітей покинули Україну ще у перші місяці повномасштабної війни.

"На початку збройної агресії за кордоном перебувало 650-690 тисяч українських дітей віком від 0 до 18 років, тобто дошкільного та шкільного віку, станом на 1 вересня - 488 тисяч, на грудень - 480-520 тисяч дітей. На сьогодні за кордоном перебувають близько 500 тисяч дітей шкільного віку, які навчаються в закладах загальної середньої освіти", - розповів Шкарлет.

Міністр відзначив, що більшість школярів намагаються поєднувати навчання як в Україні, так і в місцевих школах.

"Більшість із них навчається за українською системою освіти, причому поєднуючи навчання в закладах освіти в країнах Європейського Союзу і дистанційно навчаючись в українській школі", - сказав він.

Раніше в МОН повідомили, що станом на 12 грудня більше 60% об’єктів закладів освіти мають укриття і можуть працювати в очній формі.

Окрім цього в Україні пропонують провести удосконалене Національне мультипредметне тестування (НМТ) у 2023 році як альтернативу зовнішньому незалежному оцінюванню (ЗНО) в умовах воєнного стану та російської війни, що триває.

Також, що перед цим у вересні в МОН погодили терміни проведення ЗНО у 2023 році, а також перелік предметів, які складатимуть випускники шкіл.

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