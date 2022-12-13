Укриття є в 76% шкіл та половині дитсадків, МОН

Станом на 12 грудня більше 60% об’єктів закладів освіти мають укриття і можуть працювати в очній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Урядовий портал.

За словами Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, було перевірено майже 26,55 тисяч об’єктів закладів освіти, що складає 95% від їх загальної кількості. У 65% є придатні до використання бомбосховища. Зокрема, укриття облаштовані у: дитячих садках - 56,1%;

школах - 74,7%;

профтехах - 94,78%;

закладах фахової передвищої та вищої освіти - 87,8%.