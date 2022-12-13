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Укриття є в 76% шкіл та половині дитсадків, МОН

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Україна, Вівторок 13 грудня 2022 02:41
Укриття є в 76% шкіл та половині дитсадків, МОН Фото: більше 60% навчальних закладів мають бомбосховища (GettyImages)
Автор: Антон Малиновський

Станом на 12 грудня більше 60% об’єктів закладів освіти мають укриття і можуть працювати в очній формі.

Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Урядовий портал.

За словами Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, було перевірено майже 26,55 тисяч об’єктів закладів освіти, що складає 95% від їх загальної кількості. У 65% є придатні до використання бомбосховища. Зокрема, укриття облаштовані у:

  • дитячих садках - 56,1%;
  • школах - 74,7%;
  • профтехах - 94,78%;
  • закладах фахової передвищої та вищої освіти - 87,8%.

Раніше в МОН пояснили, яких умов необхідно дотримуватись, щоб перевести навчання на очну форму.

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