Укриття є в 76% шкіл та половині дитсадків, МОН
Фото: більше 60% навчальних закладів мають бомбосховища (GettyImages)
Станом на 12 грудня більше 60% об’єктів закладів освіти мають укриття і можуть працювати в очній формі.
Про це повідомляє РБК-Україна, посилаючись на Урядовий портал.
За словами Міністра освіти і науки України Сергія Шкарлета, було перевірено майже 26,55 тисяч об’єктів закладів освіти, що складає 95% від їх загальної кількості. У 65% є придатні до використання бомбосховища. Зокрема, укриття облаштовані у:
- дитячих садках - 56,1%;
- школах - 74,7%;
- профтехах - 94,78%;
- закладах фахової передвищої та вищої освіти - 87,8%.
Раніше в МОН пояснили, яких умов необхідно дотримуватись, щоб перевести навчання на очну форму.
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