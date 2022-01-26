Курс доллара обновил четырехлетний максимум

Национальный банк Украины (НБУ) на 27 января 2022 года установил официальный курс на уровне 28,79 гривен за доллар. Курс вырос на 13 копеек по сравнению с предыдущим банковским днем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные на сайте регулятора .

Официальный курс гривны к доллару на 27 января 2022 года установлен на таком уровне: 28,7984 гривен за 1 доллар (+0,1326 грн). При этом курс доллара на 26 января составляет: 28,6658 гривен за 1 доллар.

Скриншот (bank.gov.ua)

Таким образом, официальный курс доллара к гривне вырос до максимума за четыре года. Выше курс был только 25 января 2018 года - 28,86 гривен.

Скриншот (bank.gov.ua)