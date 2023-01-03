В МОН назвали количество украинских школьников, выехавших за границу

По его словам, постепенно количество украинских школьников заграницей уменьшается. Однако это происходит медленно. При этом больше детей покинули Украину еще в первые месяцы полномасштабной войны.

"В начале вооруженной агрессии за границей находилось 650-690 тысяч украинских детей в возрасте от 0 до 18 лет, то есть дошкольного и школьного возраста, по состоянию на 1 сентября - 488 тысяч, на декабрь - 480-520 тысяч детей. На сегодняшний день за границей находятся около 500 тысяч детей школьного возраста, которые учатся в заведениях общего среднего образования", - рассказал Шкарлетт.

Министр отметил, что большинство школьников пытаются совмещать обучение как в Украине, так и в местных школах.

"Большинство из них учится по украинской системе образования, причем совмещая обучение в учебных заведениях в странах Европейского Союза и дистанционно обучаясь в украинской школе", - сказал он.