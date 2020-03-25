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МОН змінить строки вступної кампанії

Новини » Коронавірус     25.03.2020 - 15:25
МОН змінить строки вступної кампанії
Фото: Єгор Стадний (скріншот відео)

До кінця тижня МОН представить більш конкретну інформацію щодо дат

Міністерство освіти і науки у зв'язку з продовженням карантину змінить строки вступної кампанії та дату проведення Зовнішнього незалежного оцінювання (ЗНО). Про це повідомляє прес-служба МОН.

Повідомляється, що на період карантину всі навчальні заклади незалежно від форми власності та сфери управління повинні продовжити обмежувальні заходи.

"Зараз терміни карантину можуть знову змінитися в залежності від епідеміологічної ситуації в Україні. Цьогорічне ЗНО потрібно буде переносити на більш пізні дати. Однак воно обов'язково станеться. Це також змінить строки проведення вступної кампанії. Зараз ми маємо кілька можливих сценаріїв розвитку подій. Сподіваюся, що до кінця цього тижня вже зможемо представити їх товариству з чітким таймінгом", - заявив заступник глави МОН Єгор Стадний.

Також 26 березня на сайті МОН повинна бути оприлюднена детальна інформація про проведення пробного ЗНО.

Нагадаємо, раніше Український центр оцінювання якості освіти переніс проведення пробного ЗНО у зв'язку з введенням карантину. Відзначається, що учасникам пробного ЗНО надійдуть нові запрошення-перепустки з актуальними датами.

Відзначимо, 25 березня Кабінет міністрів оголосив надзвичайну ситуацію у всій Україні до 24 квітня. Під час надзвичайної ситуації влади та служби цивільного захисту будуть працювати посилено.

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