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Минобразования перенесло пробное ВНО из-за карантина

Новости » Общество     12.03.2020 - 13:16
Минобразования перенесло пробное ВНО из-за карантина
Иллюстративное фото (pixabay.com)

Пробное ВНО состоится в начале апреля

Украинский центр оценивания качества образования перенес проведение пробного внешнего независимого оценивания (ВНО) в связи с введением в Украине карантина из-за коронавируса. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Министерство образования и науки.

По данным МОН, пробное ВНО из-за карантина было перенесено на 4 и 11 апреля 2020 года. Даты определение результатов пробного тестирования пока неизвестны.

"Пробное тестирование с украинского языка и литературы вместо 21 марта состоится 4 апреля. Тестирование по другим предметам вместо 28 марта - 11 апреля. Даты определения результатов будут известны до 14 марта", - заявили в министерстве.

Отмечается, что участникам пробного ВНО поступят новые приглашения-пропуска с актуальными датами.

Напомним, ранее сообщалось, что в связи с введением карантина в Киеве было перенесено пробное ВНО. В КГГА заявляли, что учебный процесс будет проводиться дистанционно, в том числе в форме телеуроков.

Как известно, вчера Кабмин принял решение о введении карантина по всей Украине. Так, с 12 марта до 3 апреля будут закрыты учебные заведения, запрещены массовые собрания более 200 человек и ограничат авиасообщение с некоторыми странами.

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