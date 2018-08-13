МОН изменил условия поступления в магистратуру для юридических специальностей

Рекомендации к зачислению на бюджет получили более 2 тыс. поступающих

Министерство образования и науки Украины изменило условия поступления в магистратуру на специальности "Право" и "Международное право". Об этом говорится в сообщении пресс-службы ведомства.

Как сообщается, более 2 тыс. поступающих в магистратуру на "Право" и "Международное право" сегодня, 13 августа, получили рекомендации к зачислению на бюджет, распределенные согласно широкому конкурсу.

"Впервые места в магистратуру юридических специальностей были предоставлены не в конкретные вузы, а "пойдут" за лучшими абитуриентами в выбранные ими университеты", - говорится в сообщении.

В частности, рекомендации получили 1 тыс. 979 поступающих в магистратуру на "Право" и 69 - "Международное право". Их списки будут обнародованы приемными комиссиями вузов.

Отмечается, что рекомендованные к зачислению абитуриенты должны выполнить требования для зачисления и подать документы в университет до 18:00 18 августа, а само зачисление будет проходить до 18:00 20 августа.

Напомним, 1 августа МОН опубликовало список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в высших учебных заведениях. Уведомление о зачислении на бюджет было размещено в электронных кабинетах.

Срок подачи документов для абитуриентов, которые получили рекомендации на бюджет, вышел 6 августа.

Кроме того, сообщалось, что МОН опубликовало список проходных баллов на специальности 2018 года. Так, в ТОП-специальности с самым высоким проходным баллом попали "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология".