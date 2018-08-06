Рекомендованные к зачислению на бюджет должны подать документы в вузы сегодня до 18.00

В случае, если поступающий не выполнит требования, его рекомендация теряется

В Украине сегодня, 6 августа, в 18:00 завершается срок, когда поступающие на бакалавра (магистра медицинского, фармацевтического и ветеринарного направления), которые получили рекомендации на бюджет, должны подать необходимые документы в приемные комиссии вузов. Об этом говорится в сообщении пресс-службы Министерства образования и науки Украины (МОН).

Как сообщается, зачисление по государственным или региональным заказам проводится до 12:00 7 августа.

Отмечается, что если поступающий не выполнит требования, то его рекомендация теряется, а статус электронного заявления меняется на "Исключено из списка рекомендованных (обучение за средства государственного (регионального) бюджета)".

"Такие абитуриенты теряют право в 2018 году на зачисление (перевод) на обучение по государственным и региональным заказам", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что все абитуриенты, которые не получили рекомендацию на бюджет, автоматически участвуют в конкурсе на контракт по всеми своими заявлениями.

"Зачисление на контракт может длиться до 30 сентября, однако конкретные сроки определяет каждое заведение самостоятельно", - добавили в пресс-службе ведомства.

Кроме того, после 7 августа также будет происходить перевод на вакантные места бюджета. Зачисление должно завершиться к 18 августа.

"Право на перевод по всем специальностям есть у абитуриентов, которые имеют специальные условия на участие в конкурсе", - сообщают в МОН.

Отмечается, что для перевода поступающие предварительно должны быть зачислены на обучение на контракт.

Напомним, 1 августа МОН опубликовало список абитуриентов, которые получили рекомендацию на бюджетные места в высших учебных заведениях. Уведомление о зачислении на бюджет было размещено в электронных кабинетах.

Кроме того, сообщалось, что МОН опубликовало список проходных баллов на специальности 2018 года. Так, в ТОП-специальности с самым высоким проходным баллом попали "Стоматология", "Международное право", "Международные отношения", "Международные экономические отношения", "Журналистика", "Политология", "Менеджмент социокультурной деятельности", "История и археология".