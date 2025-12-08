МОН хочет отменить один из элементов поступления в вузы: что изменится для абитуриентов
Министерство образования и науки Украины планирует отказаться от требования подавать мотивационные письма во время вступительной кампании 2026 года.
Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ведомства по подготовке Порядка приема в учреждения высшего образования.
В МОН объясняют, что мотивационные письма перестали выполнять свою функцию инструмента отбора. Часто они писались не самими абитуриентами, а коммерческими авторами или с помощью искусственного интеллекта, что нивелировало их ценность для приемных комиссий.
Также в министерстве отметили, что новый Порядок приема будет изложен в более простой и понятной структуре, доступной не только для приемных комиссий, но и для самих абитуриентов и их родителей.
После вступления в силу закона о вступительной кампании 2026 года МОН планирует обнародовать проект нового Порядка приема для общественного обсуждения.
Ранее РБК-Украина писало, что в 2026 году абитуриенты будут сдавать НМТ в формате одного дня по прошлогодней модели, а ГИА для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов будет отменено из-за рисков безопасности. Тест будет охватывать украинский язык, математику, историю Украины и предмет на выбор, а все результаты НМТ с 2023 года остаются действительными для поступления. Закон должен обеспечить равные условия для поступающих во время войны, включая тех, кто находится за рубежом.
Также мы рассказывали, что в Украине могут запустить зимнее поступление на так называемый нулевой курс - подготовительный этап между школой и университетом. Проект должен помочь абитуриентам, которые пострадали от войны или не смогли поступить летом, пройти подготовку к НМТ, получить поддержку государства и легче адаптироваться к студенческой жизни. После обучения они будут сдавать НМТ на общих условиях и смогут получить до +15 баллов при поступлении в тот университет, где проходили нулевой курс.