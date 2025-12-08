ua en ru
Пн, 08 декабря Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Общество Образование Деньги Изменения
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Жизнь » Образование

МОН хочет отменить один из элементов поступления в вузы: что изменится для абитуриентов

Понедельник 08 декабря 2025 13:43
UA EN RU
МОН хочет отменить один из элементов поступления в вузы: что изменится для абитуриентов Фото: В Украине планируют отменить мотивационные письма во время вступительной кампании (Getty Images)
Автор: Татьяна Веремеева

Министерство образования и науки Украины планирует отказаться от требования подавать мотивационные письма во время вступительной кампании 2026 года.

Об этом рассказывает РБК-Украина со ссылкой на комментарий ведомства по подготовке Порядка приема в учреждения высшего образования.

В МОН объясняют, что мотивационные письма перестали выполнять свою функцию инструмента отбора. Часто они писались не самими абитуриентами, а коммерческими авторами или с помощью искусственного интеллекта, что нивелировало их ценность для приемных комиссий.

Также в министерстве отметили, что новый Порядок приема будет изложен в более простой и понятной структуре, доступной не только для приемных комиссий, но и для самих абитуриентов и их родителей.

После вступления в силу закона о вступительной кампании 2026 года МОН планирует обнародовать проект нового Порядка приема для общественного обсуждения.

Ранее РБК-Украина писало, что в 2026 году абитуриенты будут сдавать НМТ в формате одного дня по прошлогодней модели, а ГИА для учеников 4-х, 9-х и 11-х классов будет отменено из-за рисков безопасности. Тест будет охватывать украинский язык, математику, историю Украины и предмет на выбор, а все результаты НМТ с 2023 года остаются действительными для поступления. Закон должен обеспечить равные условия для поступающих во время войны, включая тех, кто находится за рубежом.

Также мы рассказывали, что в Украине могут запустить зимнее поступление на так называемый нулевой курс - подготовительный этап между школой и университетом. Проект должен помочь абитуриентам, которые пострадали от войны или не смогли поступить летом, пройти подготовку к НМТ, получить поддержку государства и легче адаптироваться к студенческой жизни. После обучения они будут сдавать НМТ на общих условиях и смогут получить до +15 баллов при поступлении в тот университет, где проходили нулевой курс.

Читайте РБК-Украина в Google News
Минобразования МОН Вступительная кампания Образование в Украине Вузы
Новости
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Зеленский сегодня в Лондоне: что в программе переговоров и чего ждать от визита в Брюссель
Аналитика
"Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте
Юлия Акимоваруководитель рубрики Происшествия "Клещи" в Покровске и бои в Запорожской области. Что происходит на фронте