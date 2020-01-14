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В момент запуска ракеты по украинскому Boeing над Тегераном видели другой самолет

Новости » Общество     14.01.2020 - 01:44
В момент запуска ракеты по украинскому Boeing над Тегераном видели другой самолет
Крушение украинского Боинга возле Тегерана (фото: twitter.com / SZimpas)

Это был самолет катарских авиалиний, который дал запрос диспетчерам на перелет

В момент запуска ракеты, которая сбила пассажирский Boeing компании "Международные линии Украины", в небе над Тегераном был еще один самолет. Об этом сказал иранский депутат Абу аль-Фадыль Мусави Беюки, передает издание IRIB.

Он отметил, что в это вемя в воздухе находился также самолет катарских авиалиний. Лайнер вошел в иранское воздушное пространство и сделал запрос диспетчерам.

Те в свою очередь передали информацию силам противовоздушной обороны ПВО.

Напомним, Иран признал вину в крушении украинского самолета, который был сбит ракетой в небе над Тегераном.

Украина рассматривает возможность созыва Совета безопасности Организации Объединенных Наций относительно сбитого самолета "Международных авиалиний Украины" в Иране.

Недавно украинским экспертам удалось идентифицировать первое тело украинца, погибшего в авиакатастрофе самолета МАУ 8 января. Погибший - один из пилотов.

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