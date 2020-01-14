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У момент запуску ракети по українському Boeing над Тегераном бачили інший літак

Новини » Суспільство     14.01.2020 - 01:44
У момент запуску ракети по українському Boeing над Тегераном бачили інший літак
Крах українського Боїнга біля Тегерана (фото: twitter.com / SZimpas)

Це був літак катарських авіаліній, який дав запит диспетчерам на переліт

У момент запуску ракети, яка збила пасажирський Boeing компанії "Міжнародні лінії України", в небі над Тегераном був ще один літак. Про це сказав іранський депутат Абу аль-Фадыль Мусаві Беюки, передає видання IRIB.

Він зазначив, що в цей час у повітрі знаходився також літак катарських авіаліній. Лайнер увійшов в іранський повітряний простір і зробив запит диспетчерам.

Ті в свою чергу передали інформацію сил протиповітряної оборони (ППО.

Нагадаємо, Іран визнав провину у катастрофу українського літака, який був збитий ракетою в небі над Тегераном.

Україна розглядає можливість скликання Ради безпеки Організації Об'єднаних Націй щодо збитого літака "Міжнародних авіаліній України" в Ірані.

Нещодавно українським експертам вдалося ідентифікувати перше тіло українця, який загинув в авіакатастрофі літака МАУ 8 січня. Загиблий - один з пілотів.

У комітеті рекомендують Раді ухвалити заяву щодо відповідальності Ірану за збитий літак МАУ Україна розглядає скликання Ради безпеки ООН щодо збитого літака МАУ
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