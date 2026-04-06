Момент прильоту в багатоповерхівку в Харкові потрапив на відео

Дрон влучив в останній поверх

На відео зафіксовано момент удару - ворожий безпілотник влетів просто у верхній поверх багатоповерхівки. Кадри також показують наслідки влучання.

Терехов звернувся до харків'ян

"Момент влучання ворожого дрону в останній поверх багатоквартирного будинку та наслідки такого удару", - написав мер, публікуючи відео.

Він звернувся до тих, хто знімає під час обстрілів.

"Дуже прошу - під час повітряної тривоги та ворожих обстрілів міста бути подалі від вікон (бажано, в укритті) та не знімати", - зазначив очільник міста.

Терехов уточнив, що цього разу з автором відео все обійшлося, однак наголосив: так ризикувати не варто. "Бережіть себе й будьте обережні!" - додав він.

Це вже другий удар по Київському району міста Харків. Дрон влучив біля зупинки громадського транспорту. Унаслідок атаки поранення отримав водій міського маршруту, який перебував за кермом мікроавтобуса.

Через ворожі обстріли в Харкові є щонайменше пʼятеро постраждалих, уточнив Терехов.