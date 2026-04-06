Момент прилета в многоэтажку в Харькове попал на видео

Дрон попал в последний этаж

На видео зафиксирован момент удара - вражеский беспилотник влетел прямо в верхний этаж многоэтажки. Кадры также показывают последствия попадания.

Терехов обратился к харьковчанам

"Момент попадания вражеского дрона в последний этаж многоквартирного дома и последствия такого удара", - написал мэр, публикуя видео.

Он обратился к тем, кто снимает во время обстрелов.

"Очень прошу - во время воздушной тревоги и вражеских обстрелов города быть подальше от окон (желательно, в укрытии) и не снимать", - отметил глава города.

Терехов уточнил, что на этот раз с автором видео все обошлось, однако подчеркнул: так рисковать не стоит. "Берегите себя и будьте осторожны!" - добавил он.

Это уже второй удар по Киевскому району города Харьков. Дрон попал возле остановки общественного транспорта. В результате атаки ранения получил водитель городского маршрута, который находился за рулем микроавтобуса.

Из-за вражеских обстрелов в Харькове есть как минимум пятеро пострадавших, уточнил Терехов.