Молоко й молочні продукти на ринках України перевірятимуть по-новому: що змінилось

Міністерство аграрної політики та продовольства України затвердило правила проведення лабораторних досліджень молока й молочних продуктів на агропродовольчих ринках. Вони мають удосконалити заходи щодо належного обігу продукції.
Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на прес-службу Мінагрополітики у Facebook.
У міністерстві розповіли, що правила проведення лабораторних досліджень (або випробувань) передбачають удосконалення заходів щодо належного обігу молока та молочних продуктів на агропродовольчих ринках України.
Уточнюється, що наказ Мінагрополітики №4150 (від 25 листопада 2024 року) - щодо запровадження нових правил - набирає чинності 29 квітня 2025 року.
Крім того, українцям запропонували ознайомитись із правилами проведення лабораторних досліджень молока та молочних досліджень у відповідній інфографіці.
Виходячи з оприлюдненої інформації, нові правила, зокрема:
Нагадаємо, раніше ми розповідали, що в Україні запроваджують нові правила торгівлі.
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