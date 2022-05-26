Молодых им уже не хватает, - Зеленский об увеличении предельного возраста контрактников в РФ

Глава государства отметил, что Кремль принял показательное решение, разрешив брать на контрактную службу людей постарше.

"Молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется", - заявил президент.

Зеленский также добавил, что защитники Украины противостоят жесточайшему наступлению оккупантов на востоке. Кроме того, кое-где враг сильно преобладает техникой и количеством личного состава.

Стоит отметить, что в России пройти службу в армии по контракту смогут люди до 65 лет. При этом, первый контракт смогут заключить россияне до 50 лет.

На сегодняшний день поступить на службу в армию РФ могут граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.