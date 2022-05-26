Молодих їм вже не вистачає, - Зеленський про збільшення граничного віку контрактників у РФ

Глава держави зазначив, що Кремль прийняв показове рішення, дозволивши брати на контрактну службу людей старшого віку.

"Молодих їм вже не вистачає, але бажання воювати все ж зберігається", - заявив президент.

Зеленський також додав, що захисники України протистоять найжорстокішому наступу окупантів на сході. Крім того, подекуди ворог сильно переважає технікою і кількістю особового складу.

Варто зазначити, що в Росії пройти службу в армії за контрактом зможуть люди до 65 років. При цьому, перший контракт зможуть укласти росіяни до 50 років.

На сьогоднішній день вступити на службу в армію РФ можуть громадяни Росії у віці від 18 до 40 років і іноземці у віці від 18 до 30 років.