Россия проводит скрытую мобилизацию в Крыму и на Донбассе даже среди женщин, - Денисова

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на уполномоченную ВР Украины по правам человека Людмилу Денисову .

В частности, такие мероприятия начались во временно оккупированном Крыму, где многие граждане во время призыва откажутся воевать против украинской армии и сдаются в плен ВСУ.

Всех мужчин в возрасте до 60 лет, которые прописаны в городе Саки и Сакском районе, в период с 16 по 20 мая 2022 года вызывают в военкомат для проведения сверки.

В свою очередь в ОРЛО в рамках мобилизации оккупанты проинформировали руководство предприятий о том, что необходимо провести "сверку данных" женщин в возрасте от 18 до 45 лет, которые имеют такие специальности: бухгалтер, повар, медсестра, лаборант, водитель, машинист, уборщик.