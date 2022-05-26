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Молодых им уже не хватает, - Зеленский об увеличении предельного возраста контрактников в РФ

Новина українською →
Четверг 26 мая 2022 01:03
Молодых им уже не хватает, - Зеленский об увеличении предельного возраста контрактников в РФ Фото: президент Украины Владимир Зеленский (president.gov.ua)
Автор: Роман Мирончук

Госдума приняла закон об увеличении предельного возраста контрактников. Зеленский заявил, что таким образом Россия показала, что ей молодых солдат уже не хватает.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на обращение президента Украины Владимира Зеленского.

Глава государства отметил, что Кремль принял показательное решение, разрешив брать на контрактную службу людей постарше.

"Молодых им уже не хватает, но желание воевать все же сохраняется", - заявил президент.

Зеленский также добавил, что защитники Украины противостоят жесточайшему наступлению оккупантов на востоке. Кроме того, кое-где враг сильно преобладает техникой и количеством личного состава.

Стоит отметить, что в России пройти службу в армии по контракту смогут люди до 65 лет. При этом, первый контракт смогут заключить россияне до 50 лет.

На сегодняшний день поступить на службу в армию РФ могут граждане России в возрасте от 18 до 40 лет и иностранцы в возрасте от 18 до 30 лет.

Напомним, Россия проводит скрытую мобилизацию в Крыму и на Донбассе даже среди женщин.

Мы также писали о том, что Россия исчерпала боевые резервы и начала отправлять в Украину военных, у которых нет опыта.

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