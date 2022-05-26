Молодих їм вже не вистачає, - Зеленський про збільшення граничного віку контрактників у РФ

Держдума прийняла закон про збільшення граничного віку контрактників. Зеленський заявив, що таким чином Росія показала, що їй молодих солдатів вже не вистачає.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звернення президента України Володимира Зеленського.

Глава держави зазначив, що Кремль прийняв показове рішення, дозволивши брати на контрактну службу людей старшого віку.

"Молодих їм вже не вистачає, але бажання воювати все ж зберігається", - заявив президент.

Зеленський також додав, що захисники України протистоять найжорстокішому наступу окупантів на сході. Крім того, подекуди ворог сильно переважає технікою і кількістю особового складу.

Варто зазначити, що в Росії пройти службу в армії за контрактом зможуть люди до 65 років. При цьому, перший контракт зможуть укласти росіяни до 50 років.

На сьогоднішній день вступити на службу в армію РФ можуть громадяни Росії у віці від 18 до 40 років і іноземці у віці від 18 до 30 років.