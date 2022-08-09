В Молодове начали давать рекомендации на случай аварии на ЗАЭС

Отмечено, что глава управления общественного здоровья мэрии Кишинева Борис Гилка обвинил Министерство здравоохранения в том, что гражданами до сих пор не рассказали, как вести себя в таком случае, поскольку Молдова находится в относительной близости к ЗАЭС.

При этом стоит отметить, что расстояние от Молдовы до ЗАЭС, за одним из ближайших маршрутов (данные карты Google Maps) составляет 676 км

Как пишет издание, в случае ядерной катастрофы мэрия рекомендует первым делом зайти в закрытое помещение и не выходить из него.

"Закройте окна, двери и вентиляционные отверстия. Если вы в машине, закройте окна, выключите вентиляцию и оставьте пораженную зону. Снимите одежду и поместите ее в пластиковый пакет. Примите душ. Это мера предосторожности позволит удалить любые частицы радиоактивной пыли", - говорится в рекомендациях мэрии.

Там также указали, чтобы предупредить всасывание щитовидной железой радиоактивного йода, рекомендовано принимать таблетки йодистого калия.

"Эти таблетки нужны только в случае крупной ядерной аварии. По словам врачей, щитовидная железа быстро поглотит стабильный (нерадиоактивный) йод из этих таблеток и остановит накопление радиоактивного йода. Последний быстрее будет выводиться из организма", - обратили внимание в мэрии.

Вместе с тем в мэрии Кишинева отмечает, что перед приемом йода необходимо обращать внимание на указания Минздрава, который объяснит каких дозах рекомендуется принимать этот препарат, кому можно, а кому запрещено его пить.

Напомним, 5 августа россияне дважды обстреляли ЗАЭС, из-за чего появилась угроза распыления радиоактивных веществ.

Добавим, уже на следующий день, 6 августа оккупанты снова обстреляли площадку ЗАЭС. Снаряды попали на территории поблизости со станционным сухим хранилищем отработанного ядерного топлива.

В Миндовкилля предупреждают, что последствия аварии на Запорожской АЭС могут быть в десять раз мощнее, чем в 1986 году на Чернобыльской АЭС.

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