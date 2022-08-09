В Молодові почали давати рекомендації на випадок аварії на ЗАЕС

Зазначено, що голова управління громадського здоров'я мерії Кишинева Борис Гилка звинуватив міністерство охорони здоров'я у тому, що громадянами досі не розповіли, як поводитись у такому разі, оскільки Молдова знаходиться у відносній близькості до ЗАЕС.

При цьому варто зазначити, що відстань від Молдови до ЗАЕС, за одним із найближчих маршрутів (дані карти Google Maps) складає 676 км.

Як пише видання, у разі ядерної катастрофи мерія рекомендує насамперед зайти до закритого приміщення і не виходити з нього.

"Зачиніть вікна, двері та вентиляційні отвори. Вимкніть систему вентиляції, якщо вона є. Якщо ви в машині, закрийте вікна, вимкніть вентиляцію та залиште уражену зону. Зніміть одяг та помістіть його у пластиковий пакет. Прийміть душ. Цей запобіжний засіб дозволить видалити будь-які частинки радіоактивного пилу", - йдеться у рекомендаціях мерії.

Там також вказали, щоб попередити всмоктуванню щитовидною залозою радіоактивного йоду, рекомендовано приймати таблетки йодистого калію.

"Ці таблетки потрібні лише у разі великої ядерної аварії. За словами лікарів, щитовидна залоза швидко поглине стабільний (нерадіоактивний) йод із цих таблеток та зупинить накопичення радіоактивного йоду. Останній швидше виводитиметься з організму", - звернули увагу у мерії.

Разом з тим влада Кишинева наголошує, що перед прийманням йоду необхідно звертати увагу на вказівки МОЗ, яке пояснить яких дозах рекомендується приймати цей препарат, кому можна, а кому заборонено його пити.

Нагадаємо, 5 серпня росіяни двічі обстріляли ЗАЕС, через що з'явилася загроза розпилення радіоактивних речовин.

Додамо, вже наступного дня, 6 серпня окупанти знову обстріляли майданчик ЗАЕС. Снаряди влучили на території поблизу зі станційним сухим сховищем відпрацьованого ядерного палива.

В Міндовкілля попереджають, що наслідки аварії на Запорізькій АЕС можуть бути вдесятеро потужніші, ніж 1986 року на Чорнобильській АЕС.

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