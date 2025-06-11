Молодіжне Євро-2025: розклад матчів України та де дивитися безкоштовно

11 червня в Словаччині стартує чемпіонат Європи серед молодіжних збірних (U-21). За медалі поборються 16 команд, серед яких і Україна.
Деталі змагання, розклад матчів та безкоштовних трансляцій – підкаже РБК-Україна.
З 11 до 28 червня титул чемпіона і медалі розіграють 16 найсильніших європейських молодіжних збірних, які пробились у фінал через кваліфікаційний турнір.
На першому етапі вони змагатимуться в чотирьох групах по чотири учасники в кожній.
Склади груп
Група А: Словаччина, Іспанія, Італія, Румунія
Група В: Чехія, Англія, Німеччина, Словенія
Група С: Португалія, Франція, Польща, Грузія
Група D: Фінляндія, Нідерланди, Україна, Данія
Матчі групового раунду відбудуться з 11 до 18 червня.
По дві найкращі збірні з кожного квартету вийдуть до плей-офф. Чвертьфінальні матчі пройдуть 21-22 червня, півфінальні – 25-го.
Фінал відбудеться 28 червня на Національному стадіоні в Братиславі.
Збірна України стартує на турнірі 12 червня. У місті Пряшів команда Унаї Мельгоси зіграє проти данських однолітків. Потім, у Кошице зустрінеться з Фінляндією та знову повернеться до Пряшева – на матч з Нідерландами.
Матчі збірної України в групі:
За регламентом до списку ввійшли три воротарі та 20 польових гравців. Найбільше представництво у заявці "синьо-жовтих" має київське "Динамо" - вісім гравців. По два футболісти представляють львівські "Карпати", ковалівський "Колос", та польську "Лехію".
Склад молодіжної збірної України
Воротарі:
Захисники:
Півзахисники:
Нападники:
Чемпіонати Європи з футболу серед молодіжних команд проводяться з 1972 року. Найбільше перемог на них здобували команди Іспанії та Італії – по 5 титулів.
Молодіжна збірна України двічі піднімалася на п'єдестал. У 2006 році команда дісталася фіналу Євро, де поступилася Нідерландам із рахунком 0:3. У тому складі виступали такі відомі гравці, як Андрій Пятов, Дмитро Чигринський, Олександр Алієв, Артем Мілевський, Тарас Михалик та інші. Тренував команду Олексій Михайличенко.
А на попередньому Євро, який проходив у 2023 році, українці здобули бронзові медалі та вперше в історії вибороли путівку на Олімпійські ігри. У півфіналі наша команда поступилася Іспанії — 1:5. Тоді лідерами збірної були Анатолій Трубін, Михайло Мудрик, Георгій Судаков, Данило Сікан і Владислав Ванат. Очолював команду Руслан Ротань.
Медіасервіс MEGOGO покаже усі матчі Євро U-21 на власній ОТТ-платформі за передплатами "Оптимальна", "Спорт", "Максимальна" і MEGOPACK XL.
Вибрані ігри турніру транслюватимуться також на телеканалі "MEGOGO СПОРТ", який мовить у Т2 і в кабельних мережах.
Крім того, матчі збірної України, а також поєдинки плей-офф транслюватиме "Суспільне". Ці ігри у вільному доступі будуть показані на телеканалі "Перший", а також сайті "Суспільне Спорт".
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