Молодежное Евро-2025: расписание матчей Украины и где смотреть бесплатно

11 июня в Словакии стартует чемпионат Европы среди молодежных сборных (U-21). За медали поборются 16 команд, среди которых и Украина.
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С 11 по 28 июня титул чемпиона и медали разыграют 16 сильнейших европейских молодежных сборных, которые пробились в финал через квалификационный турнир.
На первом этапе они будут соревноваться в четырех группах по четыре участника в каждой.
Составы групп
Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния
Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения
Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия
Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания, Финляндия
Матчи группового раунда состоятся с 11 по 18 июня.
По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Четвертьфинальные матчи пройдут 21-22 июня, полуфинальные - 25-го.
Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.
Сборная Украины стартует на турнире 12 июня. В городе Прешов команда Унаи Мельгосы сыграет против датских сверстников. Затем, в Кошице встретится с Финляндией и снова вернется в Прешов - на матч с Нидерландами.
Матчи сборной Украины в группе:
По регламенту в список вошли три вратаря и 20 полевых игроков. Наибольшее представительство в заявке "сине-желтых" имеет киевское "Динамо" - восемь игроков. По два футболиста представляют львовские "Карпаты", ковалевский "Колос", и польскую "Лехию".
Состав молодежной сборной Украины
Вратари:
Защитники:
Полузащитники:
Нападающие:
Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.
Молодежная сборная Украины дважды поднималась на пьедестал. В 2006 году команда добралась до финала Евро, где уступила Нидерландам со счетом 0:3. В том составе выступали такие известные игроки, как Андрей Пятов, Дмитрий Чигринский, Александр Алиев, Артем Милевский, Тарас Михалик и другие. Тренировал команду Алексей Михайличенко.
А на предыдущем Евро, который проходил в 2023 году, украинцы завоевали бронзовые медали и впервые в истории получили путевку на Олимпийские игры. В полуфинале наша команда уступила Испании - 1:5. Тогда лидерами сборной были Анатолий Трубин, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Даниил Сикан и Владислав Ванат. Возглавлял команду Руслан Ротань.
Медиасервис MEGOGO покажет все матчи Евро U-21 на собственной ОТТ-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK XL.
Избранные игры турнира будут транслироваться также на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который вещает в Т2 и в кабельных сетях.
Кроме того, матчи сборной Украины, а также поединки плей-офф будет транслировать "Суспільне". Эти игры в свободном доступе будут показаны на телеканале "Перший", а также сайте "Суспільне Спорт".
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