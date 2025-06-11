Аргентина, Бразилія та інші: відомі 13 з 48-ми учасників ЧС-2026
У червні відбулися чергові матчі кваліфікації на ЧС-2026, фінальний турнір якого відбудеться в трьох країнах Північної Америки. За їхніми підсумками вже визначилася майже третина учасників майбутнього Мундіалю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт Міжнародної федерації футболу (ФІФА).
Перші фіналісти
Вже відомі 13 з 48-ми команд, які точно візьмуть участь у фіналі турніру. Зокрема визначилися майже всі представники азійської квоти, а також перші учасники з Південної Америки та володар єдиної прямої путівки від Океанії.
Кваліфікувалися на ЧС-2026
Господарі турніру:
- США
- Мексика
- Канада
Азія:
- Японія
- Австралія
- Іран
- Узбекистан
- Південна Корея
- Йорданія
Південна Америка:
- Аргентина
- Бразилія
- Еквадор
Океанія:
- Нова Зеландія
Дебютанти та рекордсмени
Дві збірні, що отримали путівки на Мундіаль, дебютують у фіналі. Це представники Азії: Узбекистан та Йорданія.
Натомість збірна Бразилії, яка вийшла на ЧС під керівництвом легендарного Карло Анчелотті – єдина команда, яка брала участь в усіх 23-х чемпіонатах світу. Останній титул чемпіона вона здобула у 2002 році, після чого лише на домашньому турнірі 2014-го дійшла до півфіналу, а в решті трьох випадків вибувала на стадії 1/4 фіналу. Водночас, бразильська збірна – єдина у XXI столітті, яка незмінно доходила до чвертьфіналу ЧС.
ЧС-2026: що відомо
Турнір пройде з 11 червня до 19 липня 2026 року в США, Канаді та Мексиці. Участь у фінальній частині братимуть 48 збірних.
Розподіл по регіональним конфедераціям:
- Європа – 16 учасників
- Африка – 9
- Азія – 8
- Південна Америка – 6
- Північна Америка – 6
- Океанія – 1
- Міжконтинентальний плей-офф – 2
Раніше Сергій Ребров розповів про значення турніру в Канаді для підготовки до відбору на ЧС-2026.
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