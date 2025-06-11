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Молодежное Евро-2025: расписание матчей Украины и где смотреть бесплатно

Среда 11 июня 2025 15:32
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Молодежное Евро-2025: расписание матчей Украины и где смотреть бесплатно Фото: Молодежная сборная Украины во время игры против Испании (УАФ)
Автор: Андрей Костенко

11 июня в Словакии стартует чемпионат Европы среди молодежных сборных (U-21). За медали поборются 16 команд, среди которых и Украина.

Детали соревнования, расписание матчей и бесплатных трансляций - подскажет РБК-Украина.

Кто примет участие в Евро

С 11 по 28 июня титул чемпиона и медали разыграют 16 сильнейших европейских молодежных сборных, которые пробились в финал через квалификационный турнир.

На первом этапе они будут соревноваться в четырех группах по четыре участника в каждой.

Составы групп

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания, Финляндия

Матчи группового раунда состоятся с 11 по 18 июня.

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Четвертьфинальные матчи пройдут 21-22 июня, полуфинальные - 25-го.

Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.

С кем и когда будет играть Украина

Сборная Украины стартует на турнире 12 июня. В городе Прешов команда Унаи Мельгосы сыграет против датских сверстников. Затем, в Кошице встретится с Финляндией и снова вернется в Прешов - на матч с Нидерландами.

Матчи сборной Украины в группе:

  • 12 июня, 19:00, Украина - Дания
  • 15 июня, 19:00, Украина - Финляндия
  • 18 июня, 19:00, Украина - Нидерланды

Кто в заявке сборной Украины

По регламенту в список вошли три вратаря и 20 полевых игроков. Наибольшее представительство в заявке "сине-желтых" имеет киевское "Динамо" - восемь игроков. По два футболиста представляют львовские "Карпаты", ковалевский "Колос", и польскую "Лехию".

Состав молодежной сборной Украины

Вратари:

  • Руслан Нещерет ("Динамо")
  • Георгий Ермаков ("Александрия")
  • Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания)

Защитники:

  • Тарас Михавко ("Динамо")
  • Константин Вивчаренко ("Динамо")
  • Виталий Роман ("Рух")
  • Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция)
  • Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)
  • Владимир Салюк ("Металлист 1925")
  • Эдуард Козик ("Колос")
  • Илья Крупский ("Ворскла")

Полузащитники:

  • Назар Волошин ("Динамо")
  • Валентин Рубчинский ("Динамо")
  • Максим Брагару ("Динамо")
  • Владимир Бражко ("Динамо")
  • Илья Квасница ("Карпаты")
  • Олег Очеретько ("Карпаты")
  • Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)
  • Антон Царенко ("Лехия", Польша)
  • Владислав Велетень ("Колос")
  • Александр Яцик ("Заря")

Нападающие:

  • Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша)
  • Владислав Ванат ("Динамо")

Молодежное Евро-2025: расписание матчей Украины и где смотреть бесплатно

Как молодежные сборные Украины играли на ЧЕ

Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.

Молодежная сборная Украины дважды поднималась на пьедестал. В 2006 году команда добралась до финала Евро, где уступила Нидерландам со счетом 0:3. В том составе выступали такие известные игроки, как Андрей Пятов, Дмитрий Чигринский, Александр Алиев, Артем Милевский, Тарас Михалик и другие. Тренировал команду Алексей Михайличенко.

А на предыдущем Евро, который проходил в 2023 году, украинцы завоевали бронзовые медали и впервые в истории получили путевку на Олимпийские игры. В полуфинале наша команда уступила Испании - 1:5. Тогда лидерами сборной были Анатолий Трубин, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Даниил Сикан и Владислав Ванат. Возглавлял команду Руслан Ротань.

Где смотреть матчи

Медиасервис MEGOGO покажет все матчи Евро U-21 на собственной ОТТ-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK XL.

Избранные игры турнира будут транслироваться также на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который вещает в Т2 и в кабельных сетях.

Кроме того, матчи сборной Украины, а также поединки плей-офф будет транслировать "Суспільне". Эти игры в свободном доступе будут показаны на телеканале "Перший", а также сайте "Суспільне Спорт".

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