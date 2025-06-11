Молодежное Евро-2025: расписание матчей Украины и где смотреть бесплатно

11 июня в Словакии стартует чемпионат Европы среди молодежных сборных (U-21). За медали поборются 16 команд, среди которых и Украина.

Кто примет участие в Евро

С 11 по 28 июня титул чемпиона и медали разыграют 16 сильнейших европейских молодежных сборных, которые пробились в финал через квалификационный турнир.

На первом этапе они будут соревноваться в четырех группах по четыре участника в каждой.

Составы групп

Группа А: Словакия, Испания, Италия, Румыния

Группа В: Чехия, Англия, Германия, Словения

Группа С: Португалия, Франция, Польша, Грузия

Группа D: Финляндия, Нидерланды, Украина, Дания, Финляндия

Матчи группового раунда состоятся с 11 по 18 июня.

По две лучшие сборные из каждого квартета выйдут в плей-офф. Четвертьфинальные матчи пройдут 21-22 июня, полуфинальные - 25-го.

Финал состоится 28 июня на Национальном стадионе в Братиславе.

С кем и когда будет играть Украина

Сборная Украины стартует на турнире 12 июня. В городе Прешов команда Унаи Мельгосы сыграет против датских сверстников. Затем, в Кошице встретится с Финляндией и снова вернется в Прешов - на матч с Нидерландами.

Матчи сборной Украины в группе:

12 июня, 19:00, Украина - Дания

15 июня, 19:00, Украина - Финляндия

18 июня, 19:00, Украина - Нидерланды

Кто в заявке сборной Украины

По регламенту в список вошли три вратаря и 20 полевых игроков. Наибольшее представительство в заявке "сине-желтых" имеет киевское "Динамо" - восемь игроков. По два футболиста представляют львовские "Карпаты", ковалевский "Колос", и польскую "Лехию".

Состав молодежной сборной Украины

Вратари:

Руслан Нещерет ("Динамо")

Георгий Ермаков ("Александрия")

Владислав Крапивцов ("Жирона", Испания)

Защитники:

Тарас Михавко ("Динамо")

Константин Вивчаренко ("Динамо")

Виталий Роман ("Рух")

Арсений Батагов ("Трабзонспор", Турция)

Артем Смоляков ("Лос-Анджелес", США)

Владимир Салюк ("Металлист 1925")

Эдуард Козик ("Колос")

Илья Крупский ("Ворскла")

Полузащитники:

Назар Волошин ("Динамо")

Валентин Рубчинский ("Динамо")

Максим Брагару ("Динамо")

Владимир Бражко ("Динамо")

Илья Квасница ("Карпаты")

Олег Очеретько ("Карпаты")

Егор Ярмолюк ("Брентфорд", Англия)

Антон Царенко ("Лехия", Польша)

Владислав Велетень ("Колос")

Александр Яцик ("Заря")

Нападающие:

Богдан Вьюнник ("Лехия", Польша)

Владислав Ванат ("Динамо")

Как молодежные сборные Украины играли на ЧЕ

Чемпионаты Европы по футболу среди молодежных команд проводятся с 1972 года. Больше всего побед на них одерживали команды Испании и Италии - по 5 титулов.

Молодежная сборная Украины дважды поднималась на пьедестал. В 2006 году команда добралась до финала Евро, где уступила Нидерландам со счетом 0:3. В том составе выступали такие известные игроки, как Андрей Пятов, Дмитрий Чигринский, Александр Алиев, Артем Милевский, Тарас Михалик и другие. Тренировал команду Алексей Михайличенко.

А на предыдущем Евро, который проходил в 2023 году, украинцы завоевали бронзовые медали и впервые в истории получили путевку на Олимпийские игры. В полуфинале наша команда уступила Испании - 1:5. Тогда лидерами сборной были Анатолий Трубин, Михаил Мудрик, Георгий Судаков, Даниил Сикан и Владислав Ванат. Возглавлял команду Руслан Ротань.

Где смотреть матчи

Медиасервис MEGOGO покажет все матчи Евро U-21 на собственной ОТТ-платформе по подпискам "Оптимальная", "Спорт", "Максимальная" и MEGOPACK XL.

Избранные игры турнира будут транслироваться также на телеканале "MEGOGO СПОРТ", который вещает в Т2 и в кабельных сетях.

Кроме того, матчи сборной Украины, а также поединки плей-офф будет транслировать "Суспільне". Эти игры в свободном доступе будут показаны на телеканале "Перший", а также сайте "Суспільне Спорт".