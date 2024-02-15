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Молодіжна збірна України проведе спаринг із учасницею Олімпіади

Анталья, Четвер 15 лютого 2024 17:38
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Молодіжна збірна України проведе спаринг із учасницею Олімпіади Фото: Володимир Бражко та компанія зустрінуться з "Атласькими левами" (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу домовилася про контрольний поєдинок збірної України U-21 з олімпійською командою Марокко навесні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна U-21 – Марокко U-23 відбудеться 22 березня в турецькій Антальї. Поєдинок прийме арена "Мардан". Старт зустрічі запланований на 20:00 за київським часом.

Спаринг із марокканцями стане для підопічних Унаї Мельгоси елементом підготовки до чергового матчу відбіркового турніру до чемпіонату Європи-2025. На 26 березня призначений поєдинок із молодіжкою Азербайджану в Баку.

Восени "синьо-жовті" здобули 5 перемог із п'яти в кваліфікації та впевнено лідирують у групі F кваліфікації. Україна U-21 на три пункти випереджає англійців і на цілих шість – сербів. Натомість Азербайджан U-21 набрав лише 3 очки в трьох поєдинках.

Тим часом збірна Марокко U-23 готуватиметься до Олімпіади в Парижі. "Атлаські леви" разом із Єгиптом та Малі представлятимуть Африку на Літніх іграх цьогоріч. Четверта африканська команда (Гвінея) зможе пробитися на головний спортивний форум чотириріччя із плей-офф із Азією.

Раніше олімпійська збірна України узгодила спаринг із Японією U-23. Матч відбудуться на Далекому Сході 25 березня. У квітні-травні "самураї" позмагаються за путівку на Ігри-2024 від Азії.

До слова, раніше пригадали історію протистоянь України з майбутніми суперниками в Лізі націй.

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