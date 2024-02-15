Молодежная сборная Украины проведет спарринг с участницей Олимпиады

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации .

Матч Украина U-21 – Марокко U-23 состоится 22 марта в турецкой Анталье. Поединок примет арена "Мардан". Старт встречи запланирован на 20:00 по киевскому времени.

Спарринг с марокканцами станет для подопечных Унаи Мельгосы элементом подготовки к очередному матчу отборочного турнира к чемпионату Европы-2025. На 26 марта назначен поединок с молодежкой Азербайджана в Баку.

Осенью "сине-желтые" одержали 5 побед из пяти в квалификации и уверенно лидируют в группе F квалификации. Украина U-21 на три пункта опережает англичан и на целых шесть – сербов. Азербайджан U-21 набрал всего 3 очка в трех поединках.

Тем временем сборная Марокко U-23 будет готовиться к Олимпиаде в Париже. "Атласские львы" вместе с Египтом и Мали представят Африку на Летних играх этого года. Четвертая африканская команда (Гвинея) сможет пробиться на главный спортивный форум четырехлетия из плей-офф с Азией.

Ранее олимпийская сборная Украины согласовала спарринг с Японией U-23. Матч состоятся на Дальнем Востоке 25 марта. В апреле-мае "самураи" будут соревноваться за путевку на Игры-2024 от Азии.