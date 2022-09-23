Молодіжна збірна України програла Словаччині U-21 у плей-офф відбору до Євро-2023

Євро-2023 U-21, кваліфікація, плей-офф, перші матчі

Словаччина U-21 – Україна U-21 – 3:2

Голи: Суслов, 10, Стрелец, 46, 53 – В'юнник, 17, Криськів, 49

Нереалізований пенальті: Суслов, 10 (С)

Стартовий відрізок активніше провела словацька молодіжка. Уже на 4-й хвилині "соколи" організували перший момент – Суслов небезпечно пробив у ближій кут, але Трубін відбив м'яч. А згодом Кадак завдав неточного удару з льоту з лінії карної зони.

А на 10-й Словаччина U-21 відкрила рахунок. Батагов сфолив у власному штрафному майданчику та привіз пенальті. До позначки підійшов Суслов, невпевнений удар якого парирував Трубін, але хавбек вдало зіграв на добиванні.

Пропущений м'яч, однак, змусив українців прокинутися. Команда Руслана Ротаня увімкнула швидкості та вирівняла становище за якихось сім хвилин. У нагоді став стандарт – Судаков потужно пробив, а кіпер необачно відбив перед собою, тож В'юнник добив фактично в порожні ворота.

Гол "синьо-жовтих" додав їм натхнення. Україна U-21 провела серію атак. Зокрема, свої нагоди змарнували Ванат, Михайленко, Криськів і Судаков. Той же Ванат на 32-й хвилині навіть забив після флангового прострілу, але суддівська бригада скасувала гол через офсайд.

На старті другої половини калейдоскоп подій закрутився ще швидше, ніж у першому таймі. Ледь не перша атака словаків завершилася взяттям воріт – Стрелец увірвався до штрафного, двічі накрутив Сироту та пробив повз Трубіна.

Цього разу українська молодіжка відігралася ще швидше. Бондаренко прорвався до лінії поля і звідти прострілив уздовж воріт, а Криськів в один дотик переправ м'яч у сітку з метра.

Словаччина U-21 не знітилася і продовжила тиснути на оборону "синьо-жовтих". Це дало плоди ще за чотири хвилини, коли Стрелец оформив дубль. Словацький форвард опинився на ударній позиції в районі півкола карної зони та пробив точнісінько в нижній кут...

Така ударна десятихвилинка відібрала в обох команд чимало сил. На тривалий ігровий відрізок часу словацька та українська молодіжки відмовилися від атакувальних випадів і зосередилися на боротьбі в центрі поля. Заміни додали активності попереду, українці навіть створили кілька напівнагод, але зрівняти рахунок втретє не зуміли.

Тим не менше, навіть поразка з мінімальною різницею залишила збірну України U-21 з шансами на загальний успіх. Матч-відповідь у боротьбі за путівку на Євро-2023 відбудеться 27 вересня у польській Бельсько-Бялій.