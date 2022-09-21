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Збірна України розгромно програла Шотландії та втратила лідерство в групі Ліги націй

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Глазго, Середа 21 вересня 2022 23:42
Збірна України розгромно програла Шотландії та втратила лідерство в групі Ліги націй Фото: Андрій Ярмоленко та компанія не зупинили збірну Шотландії (uefa.com)
Автор: Антон Федорців

Заслуженою перемогою збірної Шотландії над національною командою України завершився перенесений матч 1-го туру Ліги націй УЄФА 2022/23.

Детальніше про поєдинок – у звіті РБК-Україна.

Ліга націй, група B1, 1-й тур (перенесений матч)

Шотландія – Україна – 3:0

Голи: Макгінн, 70, Дайкс, 80, 87

У дебюті команди обмінялися небезпечними випадами. Щоправда, до акцентованих ударів в обох випадках справа не дійшла. Натомість на 11-й хвилині Караваєв і Бондар невдало зіграли на підступах до власного штрафного й дозволили пробити Адамсу, але Трубін намертво впіймав м'яч.

Поступово "Тартанова армія" перебрала ініціативу до власних ніг. Ось перспективний простріл Крісті просвистів над воротарським майданчиком "синьо-жовтих". Згодом Макгінн не зміг влучно пробити головою з меж карної зони. Далі ж удар Армстронга з лінії штрафного майданчика парирував Трубін.

До перерви збірна України нагадала про себе хіба що стандартом після фолу на Мудрику. Удар із зони по центру воріт метрів із 30-ти взявся виконати Маліновський, але його потужний постріл прийняла на себе стінка. Зате шотландці могли створити проблеми в контратаці, але Бондар ціною жовтої картки її зірвав.

Збірна України розгромно програла Шотландії та втратила лідерство в групі Ліги націй

На старті другого тайму збірна Шотландії посилила тиск на редути українців. Зате "синьо-жовті" спробували взяти на озброєння швидкі контрвипади. В одному з них Мудрик ледь не поцілив у необачно залишені Гордоном ворота, але в площину не влучив.

Згодом "Тартанова армія" почала тринькати справжні моменти. Спершу дві нагоди змарнував Армстронг – пробив у руки Трубіну після пасу Тірні та запустив м'яч над воротами після класної передачі Мактомінея. Його заспів потім підхопив Адамс. Нападник упродовж однієї атаки примудрився пробити головою в поперечину після флангового навісу, а потім Трубін у гандбольному стилі ногами взяв ще один удар форварда.

Збірна України розгромно програла Шотландії та втратила лідерство в групі Ліги націй

Та вічно щастити збірній України не могло. Фарт закінчився на 70-й хвилині. Це Макгінн вкотре протиснув Бондаря на лівому краї штрафного майданчика та точно пробив у дальній кут – 1:0.

Збавляти оберти після забитого м'яча шотландці, однак, не збиралися. Команда Стіва Кларка продовжила тиск, і вже самовіддана гра Трубіна у воротах врятувала "синьо-жовтих" після дальнього пострілу Тірні. Та ще двічі "Тартанова армія" зуміла забити.

Дубль оформив джокер збірної Шотландії Дайкс. Нападник англійського КПР двічі хрестоматійно забив після кутових. В обох випадках він зміг головою замкнути вивірені навіси Фрейзера з лівого флангу після виграної ним і партнерами силової боротьби...

Збірна України розгромно програла Шотландії та втратила лідерство в групі Ліги націй

Бодай щось протиставити шотландцям збірна України до фінального свистка так і не змогла. Після розгромної поразки "синьо-жовті" втратили лідерство в квартеті B1. За два тури до кінця розіграшу першою іде Шотландія (9 очок), а українська команда відстає від неї на два пункти. Наступний матч українці зіграють 24 вересня проти збірної Вірменії.

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