Молодежная сборная Украины проиграла Словакии U-21 в плей-офф отбора к Евро-2023

Евро-2023 U-21, квалификация, плей-офф, первые матчи

Словакия U-21 – Украина U-21 – 3:2

Голы: Суслов, 10, Стрелец, 46, 53 – Вьюнник, 17, Крыськив, 49

Нереализованный пенальти: Суслов, 10(С)

Стартовый отрезок активнее провела словацкая молодежка. Уже на 4-й минуте "соколы" организовали первый момент – Суслов опасно пробил в ближний угол, но Трубин отбил мяч. А вскоре Кадак нанес неточный удар с лета с линии штрафной зоны.

А на 10-й Словакия U-21 открыла счет. Батагов сфолил в собственной штрафной и привез пенальти. К отметке подошел Суслов, неуверенный удар которого парировал Трубин, но хавбек удачно сыграл на добывании.

Пропущенный мяч, однако, заставил украинцев очнуться. Команда Руслана Ротаня включила скорости и выровняла положение за семь минут. Пригодился стандарт – Судаков мощно пробил, а кипер опрометчиво отбил перед собой, поэтому Вьюнник добил фактически в пустые ворота.

Гол "сине-желтых" добавил им вдохновения. Украина U-21 провела серию атак. В частности, свои возможности упустили Ванат, Михайленко, Крыськив и Судаков. Тот же Ванат на 32-й минуте даже забил после флангового прострела, но судейская бригада отменила гол из-за офсайда.

На старте второй половины калейдоскоп событий закрутился еще быстрее, чем в первом тайме. Едва ли не первая атака словаков завершилась взятием ворот – Стрелец ворвался в штрафную, дважды накрутил Сироту и пробил мимо Трубина.

В этот раз украинская молодежка отыгралась еще быстрее. Бондаренко прорвался к лицевой линии и оттуда прострелил вдоль ворот, а Крыськив в одно касание переправил мяч в сетку с метра.

Словакия U-21 не сникла и продолжила давить на оборону "сине-желтых". Это дало плоды еще через четыре минуты, когда Стрелец оформил дубль. Словацкий форвард оказался на ударной позиции в районе полукруга штрафной и пробил точно в нижний угол...

Такая ударная десятиминутка отобрала у обеих команд немало сил. На длительный игровой период словацкая и украинская молодежки отказались от атакующих выпадов и сосредоточились на борьбе в центре поля. Замены прибавили активности впереди, украинцы даже создали несколько полумоментов, но сравнять счет в третий раз не сумели.

Тем не менее даже поражение с минимальной разницей оставило сборную Украины U-21 с шансами на общий успех. Ответный матч в борьбе за путевку на Евро-2023 состоится 27 сентября в польской Бельско-Бялой.