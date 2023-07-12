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Молодіжна збірна України обіграла Косово та вийшла в плей-офф на Євробаскеті U-20

Фото: Олександр Кобзистий (ліворуч) став найрезультативнішим серед "синьо-жовтих" (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорців

Збірна України U-20 здобула перемогу над однолітками з Косова в останньому турі групового етапу чемпіонату Європи з баскетболу 2023 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на результат поєдинку.

Євробаскет-2023 U-20, Дивізіон B, група C

Україна – Косово – 78:62 (23:25, 15:10, 21:12, 19:15)

Зі стартових хвилин "синьо-жовті" спробували піти у відрив. Утім, косовари зуміли повернутися до гри з -7. Більше того, кінцівка чверті краще вдалася балканській збірній, яка й мінімально повела.

Утім, на велику перерву лідером пішла збірна України U-20. Уже до середини відрізку підопічні Дмитра Забірченка не тільки відігралися, а й вийшли вперед. Однак, маючи гандикап 10 очок, українці втрималися на рубежі +3.

Ключовою стала третя чверть. Після рівного дебюту вітчизняні баскетболісти взялися методично збільшувати власну перевагу. Тенденція продовжилася і у фінальні хвилини. Фактично "синьо-жовті" заспокоїлися лише тоді, коли відірвалися на 20 очок. Косовська молодіжка спромоглася відіграти лише 4 пункти.

Отже, збірна України U-20 вийшла в чвертьфінал турніру з другого місця в квінтеті C. Суперником хлопців Забірченка в плей-офф стане представник групи D. Матч 1/4 фіналу запланований на п'ятницю, 14 липня.

До слова, раніше національна команда України оголосила склад на тренувальні збори в Ризі.

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Збірна України