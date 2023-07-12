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Молодежная сборная Украины обыграла Косово и вышла в плей-офф на Евробаскете U-20

Фото: Александр Кобзистый (слева) стал самым результативным среди "сине-желтых" (fiba.basketball)
Автор: Антон Федорцив

Сборная Украины U-20 одержала победу над сверстниками из Косово в последнем туре группового этапа чемпионата Европы по баскетболу 2023 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на результат поединка.

Евробаскет-2023 U-20, Дивизион B, группа C

Украина – Косово – 78:62 (23:25, 15:10, 21:12, 19:15)

Со стартовых минут "сине-желтые" попытались уйти в отрыв. Впрочем, косовары сумели вернуться в игру с -7. Более того, концовка четверти лучше удалась балканской сборной. Она и минимально повела.

Впрочем, на большой перерыв лидером пошла сборная Украины U-20. Уже к середине отрезка подопечные Дмитрия Забирченко не только отыгрались, но и вышли вперед. Однако, имея гандикап в 10 очков, украинцы удержались на рубеже +3.

Ключевой стала третья четверть. После ровного дебюта отечественные баскетболисты принялись методически увеличивать собственное преимущество. Тенденция продлилась и в финальные минуты. Фактически "сине-желтые" успокоились только тогда, когда оторвались на 20 очков. Косовская молодежка смогла отыграть всего 4 пункта.

Итак, сборная Украины U-20 вышла в четвертьфинал турнира со второго места в квинтете C. Соперником ребят Забирченко в плей-офф станет представитель группы D. Матч 1/4 финала запланирован на пятницу, 14 июля.

К слову, ранее национальная команда Украины объявила состав на тренировочные сборы в Риге.

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