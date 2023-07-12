Баскетбольна збірна України оголосила склад на збори перед відбором на Олімпіаду-2024
Федерація баскетболу України оприлюднила ростер національної команди на тренувальні збори напередодні прекваліфікаційного турніру до Олімпійських ігор 2024 року в Парижі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт ФБУ.
Тренерський штаб "синьо-жовтих" на чолі з Віталієм Степановським залучив до команди 13 баскетболістів. Оборонці Сидоров і Лукашов, а також форвард Ткаченко та центровий Герун не допоможуть збірній через травми.
Збори стартують 15 липня у Ризі. Єдиним новачком у списку став досвідчений Ігор Чумаков. 33-річний центровий минулий сезон провів у Суперлізі Косова. Середні цифри в складі "Раховець" – 10.9 очок, 6.1 підбирань, 1.2 передачі та 1.2 перехоплення за 28 хвилин на паркеті.
Степановський до останнього сподіватиметься на допомогу "американців". Лень і Шульга вирішують проблеми з документами, а Михайлюк і Скапінцев наразі займаються працевлаштуванням. Лідер молодіжної збірний Кобзистий приєднається до табору "синьо-жовтих" після Євробаскету-2023 серед 20-річних.
Склад збірної України на зборах перед прекваліфікацією до Олімпіади-2024:
захисники
- Іссуф Санон
- Олександр Ковляр
- Олександр Липовий
- Віталій Зотов
- Ілля Тиртишник
- Павло Крутоус
форварди
- Андрій Войналович
- В'ячеслав Бобров
- Сергій Павлов
центрові
- Артем Пустовий
- Ігор Чумаков
- В'ячеслав Петров
- В'ячеслав Кравцов
Попередній раунд кваліфікації прийме турецький Стамбул. Відбіркові матчі зіграють 12-20 серпня. "Синьо-жовті" проведуть мінімум три поєдинки – проти Болгарії, Ісландії та Туреччини.
До слова, раніше волейбольна збірна України переграла Швецію у фіналі жіночої Золотої Євроліги-2023.
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