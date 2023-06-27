Молодіжна збірна України на Євро-2023: де дивитися і прогноз на матч проти Іспанії

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Рапід-Джулешті". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Де дивитися матч Іспанія U-21 – Україна U-21

Уболівальники отримають доступ до безкоштовної трансляції. Офіційний транслятор турніру – "Суспільне". У цифровому мовленні T2 поєдинки "синьо-жовтих" покажуть регіональні телеканали "Суспільного" ("Суспільне Київ", "Суспільне Ужгород" тощо).

Матч української команди проти піренейців також покажуть на платформі "Суспільне Спорт" та YouTube-каналі "Суспільне Спорт". Окрім того, аудіотрансляцію можна буде прослухати на "Радіо Промінь". Передматчева студія розпочнеться о 21:15.

Прогноз букмекерів на матч Іспанія U-21 – Україна U-21

Британська контора William Hill однозначним фаворитом зустрічі назвала іспанську молодіжку. Коефіцієнт на перемогу "Фурії Рохи" склав скромні 1,53. Натомість потенційну звитягу "синьо-жовтих" оцінили солідним балом 5,50. Підсумкова нічия ледь не вдвічі вірогідніша – кеф 3,40.

Віддані шанувальники збірної України U-21 можуть закластися на суху перемогу своїх улюбленців із привабливим коефіцієнтом 9,00. Тим часом перемога підопічних Руслана Ротаня за умови голів від обох команд збільшить виграш у 10 разів.

Австрійці з Bwin підготували схожі цифри для гравців. На перемогу іспанців можна поставити з коефіцієнтом 1,58. На перемогу ж української команди виставили кеф 5,25. Імовірність нічиєї оцінили на посередній бал 3,90.

Любителі відкритого футболу розглянуть варіант із результативною нічиєю 2:2. Коефіцієнт на такий підсумок протистояння склав солідні 15,00. Віра в гольові подвиги "синьо-жовтих" із перемогою у кожному з таймів неабияк збагатить із космічним кефом 19,50.

Орієнтовні склади на матч Іспанія U-21 – Україна U-21

Іспанія U-21: Тенас – В. Гомес, Паредес, Пачеко, Міранда – Бланко, Баена – Сансет – Родрі, Руїс, С. Гомес

Україна U-21: Трубін – Сич, Таловєров, Батагов, Вівчаренко – Бондаренко, Бражко, Судаков – Кащук, Сікан, Брагару

Переможець очного протистояння двох лідерів групи B завершить груповий етап на першому місці квартету. Тоді в чвертьфіналі суперником тріумфатора стане друга команда групи D (Франція, Італія, Швейцарія і Норвегія). Друга ж збірна зустрінеться з переможцем цього квартету.