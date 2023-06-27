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Ротань із шансом на вендету та програмування успіху: як Іспанія U-21 стала незручною

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Бухарест, Вівторок 27 червня 2023 17:25
Ротань із шансом на вендету та програмування успіху: як Іспанія U-21 стала незручною Фото: Покоління Дениса Гармаша (крайній ліворуч) із іспанцями не впоралося (Getty Images)
Автор: Антон Федорців

Молодіжні збірні Іспанії та України готуються до вирішального поєдинку групового етапу на Євро-2023. Підсумковий результат визначить переможця квартету та суперника в 1/4 фіналу змагань.

Коротко про попередні побачення суперників і шанси досягти цілей на чемпіонаті Європи 2023 року – в матеріалі РБК-Україна.

Матч Іспанія U-21 – Україна U-21 відбудеться 27 червня в Бухаресті. Поєдинок прийме стадіон "Рапід-Джулешті". Старт зустрічі призначений на 21:45 за київським часом.

Перше побачення "синьо-жовтої" молодіжки з іспанськими однолітками припало на початок століття. Тоді вони зійшлися в кваліфікації до Євро-2004 серед 21-річних. Збірна України U-21 розпочала відбір не надто вдало – з трьох нічиїх поспіль (Вірменія, Греція, Північна Ірландія), тож зустрічі з піренейцями чекали з острахом.

Утім, у березні 2003-го підопічні Павла Яковенка зуміли стримати іспанську машину з Фернандо Торресом на вістрі атаки. На столичному стадіоні "Динамо" бій майбутній зірці АПЛ дали і кілька згодом помітних фігур у першій збірній – Шершун, Гай, Гусєв, Бєлік і, звісно, нинішній керманич молодіжки Ротань.

Ротань із шансом на вендету та програмування успіху: як Іспанія U-21 стала незручною

Позитивний результат, однак, не залишив українцям простору для маневрів. Вони були зобов'язані перемагати в решті поєдинків відбору. План зірвався вже на другому етапі – після розгрому вірменів (4:0) хлопці Яковенка розписали нулі з греками. Мінімальна перемога над Ольстером вже нічого не вирішувала.

Друга битва з іспанцями перетворилася у матч за престиж. Цього разу суперники зустрілися в Мурсії. "Фурія Роха" була вже без Торреса, але помітних імен вистачало. Наприклад, у старті з'явився нинішній керманич "Арсенала" Артета, а на заміну вийшов Іньєста. Ротань же відіграв усі 90 хвилин, але разом із іншими "синьо-жовтими" програв (0:2).

Наступного разу Україна та Іспанія на рівні молодіжок перетнулися на Євро-2011. Перед фінальним туром на вихід із групи претендували всі чотири збірні. Зокрема, "синьо-жовтим" було достатньо переграти іспанців. Зірками тієї команди були Ракицький, Гармаш, Ярмоленко, Коноплянка та Зозуля.

Ротань із шансом на вендету та програмування успіху: як Іспанія U-21 стала незручною

Та зусиль усього цього нового призову Яковенка було замало бодай для нічиєї. Українці зазнали розгромної поразки (0:3), Гармаш нарвався на вилучення, а відомий пізніше виступами за "Челсі" та МЮ Мата поховав мрії "синьо-жовтих" дублем. Зрештою, Іспанія U-21 завоювала титул чемпіона Європи.

У прийдешньому поєдинку українська та іспанська молодіжки не просто розіграють перемогу в групі B цьогорічного Євро U-21. Вони ще й визначать свого першого суперника в плей-офф турніру. Найімовірніше, у чвертьфіналі переможець квартету зустрінеться з Італією. Натомість другій команді доведеться зіграти проти поки непереможної Франції.

Для виконання завдання з виходу на Олімпійські ігри-2024 молодіжній збірній України достатньо вийти до півфіналу за умови, що там будуть Франція чи Англія. Із італійцями в статусі суперника в 1/4 фіналу буде якось спокійніше. Хоча є варіант отримати олімпійську ліцензію і з вильотом у чвертьфіналі. Та надто вже багато чинників повинні зійтися для цього...

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