Молодежная сборная Украины на Евро-2023: где смотреть и прогноз на матч против Испании

Матч Испания U-21 – Украина U-21 состоится 27 июня в Бухаресте. Поединок примет стадион "Рапид-Джулешти". Старт встречи назначен на 21:45 по киевскому времени.

Где смотреть матч Испания U-21 – Украина U-21

Болельщики получат доступ к бесплатной трансляции. Официальный транслятор турнира – "Суспильне". В цифровом вещании T2 поединки "сине-желтых" покажут региональные телеканалы "Суспильне" ("Суспильне Киев", "Суспильне Ужгород" и т. д.).

Матч украинской команды против пиренейцев также покажут на платформе "Суспильне Спорт" и YouTube-канале "Суспильне Спорт". Кроме того, аудиотрансляцию можно будет прослушать на "Радио Проминь". Предматчевая студия начнется в 21:15.

Прогноз букмекеров на матч Испания U-21 – Украина U-21

Британская контора William Hill однозначным фаворитом встречи назвала испанскую молодежку. Коэффициент на победу "Фурии Рохи" составил скромные 1,53. Потенциальную победу "сине-желтых" оценили солидным баллом 5,50. Итоговая ничья едва ли не вдвое вероятнее – кэф 3,40.

Преданные поклонники сборной Украины U-21 могут заложиться на сухую победу своих любимцев с привлекательным коэффициентом 9,00. Тем временем победа подопечных Руслана Ротаня при условии голов от обеих команд увеличит выигрыш в 10 раз.

Австрийцы из Bwin подготовили похожие цифры для игроков. На победу испанцев можно поставить с коэффициентом 1,58. На победу же украинской команды выставили кэф 5,25. Вероятность ничьей оценили на посредственный балл 3,90.

Любители открытого футбола рассмотрят вариант с результативной ничьей 2:2. Коэффициент на такой результат противостояния составил солидные 15,00. Вера в голевые подвиги "сине-желтых" с победой в каждом из таймов изрядно обогатит с космическим кэфом 19,50.

Ориентировочные составы на матч Испания U-21 – Украина U-21

Испания U-21: Тенас – В. Гомес, Паредес, Пачеко, Миранда – Бланко, Баэна – Сансет – Родри, Руис, С. Гомес

Украина U-21: Трубин – Сыч, Таловеров, Батагов, Овчаренко – Бондаренко, Бражко, Судаков – Кащук, Сикан, Брагару

Победитель очного противостояния двух лидеров группы B завершит групповой этап на первом месте квартета. Тогда в четвертьфинале соперником триумфатора станет вторая команда группы D (Франция, Италия, Швейцария и Норвегия). В свою очередь вторая сборная встретится с победителем этого квартета.