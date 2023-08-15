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Молодіжна збірна України дізналася місце старту відбору до Євро-2025

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Попрад, Вівторок 15 серпня 2023 12:55
Молодіжна збірна України дізналася місце старту відбору до Євро-2025 Фото: Українська молодіжка на Євро-2023 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу визначилася з тимчасовою домівкою для збірної України U-21. Восени молодіжна команда стартуватиме в кваліфікації до чемпіонату Європи 2025 року.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

Матч Україна U-21 – Північна Ірландія U-21 відбудеться 12 вересня у словацькому Попраді. Поєдинок прийме місцева арена NTC Poprad. Початок зустрічі – о 19:30 за київським часом.

Матч "синьо-жовтих" на словацькій землі буде першим офіційним для Унаї Мельгоси. Іспанський фахівець очолив молодіжку наприкінці липня. На посаді він замінив українця Ротаня, з яким збірна України U-21 дійшла до півфіналу Євро-2023 та заволювала путівку на Олімпійські ігри.

Перед поєдинком із Північною Ірландією українська команда проведе спаринг. 8 вересня нові підопічні Мельгоси зустрінуться з німецькою молодіжкою. Товариський матч відбудеться в Саарбрюкені.

У кваліфікації до Євро-2025 збірна України U-21 виступатиме в групі F. Інші суперники – Люксембург, Англія, Азербайджан і Сербія. Пряму путівку на чемпіонат Європи отримає лише переможець секстету.

До слова, раніше "Шахтар" поскаржився до ФІФА на "Галатасарай" і бразильця Тете.

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