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Молодежная сборная Украины узнала место старта отбора к Евро-2025

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Пред, Вторник 15 августа 2023 12:55
Молодежная сборная Украины узнала место старта отбора к Евро-2025 Фото: Украинская молодежка на Евро-2023 (facebook.com/uafukraine)
Автор: Антон Федорцив

Украинская ассоциация футбола определилась с временным домом для сборной Украины U-21. Осенью молодежная команда стартует в квалификации к чемпионату Европы 2025 года.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальный сайт организации.

Матч Украина U-21 – Северная Ирландия U-21 состоится 12 сентября в словацком Попраде. Поединок примет местная арена NTC Poprad. Начало встречи – в 19:30 по киевскому времени.

Матч "сине-желтых" на словацкой земле будет первым официальным для Унаи Мельгосы. Испанский специалист возглавил молодежку в конце июля. В должности он сменил украинца Ротаня, с которым сборная Украины U-21 дошла до полуфинала Евро-2023 и завоевала путевку на Олимпийские игры.

Перед поединком с Северной Ирландией украинская команда проведет спарринг. 8 сентября новые подопечные Мельгосы встретятся с немецкой молодежкой. Товарищеский матч состоится в Саарбрюкене.

В квалификации к Евро-2025 сборная Украины U-21 будет выступать в группе F. Другие соперники – Люксембург, Англия, Азербайджан и Сербия. Прямую путевку на чемпионат Европы получит только победитель секстета.

К слову, ранее "Шахтер" пожаловался в ФИФА на "Галатасарай" и бразильца Тете.

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