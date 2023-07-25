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Багаторічний соратник Реброва очолив молодіжну збірну України

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Київ, Вівторок 25 липня 2023 14:46
Багаторічний соратник Реброва очолив молодіжну збірну України Фото: Укаї Мельгоса зайняв тренерський місток молодих "синьо-жовтих" (csakfoci.hu)
Автор: Антон Федорців

Українська асоціація футболу призначила нового керманича збірної України U-21. Ним став Унаї Мельгоса.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційний сайт організації.

47-річний фахівець став новим головним тренером молодіжки "синьо-жовтих". Восени він розпочне з командою кваліфікацію до чемпіонату Європи U-21.

Мельгоса очолив молодіжну збірну України за протекцією Сергія Реброва. Керманич головної команди прагне вибудувати систему збірних, які працюватимуть у єдиному руслі. Іспанський тренер, із яким українець багато років співпрацював, допоможе в реалізації проекту.

Тренерську діяльність Мельгоса розпочав зі структури "Атлетіка" з Більбао. Пізніше він недовго працював у "Малазі", а потім перебрався до України. Іспанець працював із київським "Динамо" U-19, а потім був асистентом Реброва у "Ференцвароші", "Аль-Айні" та збірній України.

Екс-керманич молодіжки Руслан Ротань залишиться тренером олімпійської команди України. Він готуватиме підопічних до дебюту на Олімпійських іграх у Парижі. Форум пройде в липні-серпні наступного року.

До слова, раніше зібрали п'ятірку найгучніших літніх трансферів УПЛ у спеціальній підбірці.

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