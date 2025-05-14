Більше не терорист. Трамп попив чаю з "молодим та привабливим" лідером Сирії

Лідер Сполучених Штатів у середу, 14 травня, зустрівся із президентом Сирії під час поїздки до Саудівської Аравії. Як зазначає видання, Трамп і Шараа потиснули один одному руки у присутності спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.

За даними Білого дому, Трамп закликав Шараа нормалізувати відносини з Ізраїлем та приєднатися до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Марокко у рамках угод, укладених за посередництва США у 2020 році.

Трамп, мовляв, запитав у Шараа: “Сподіваюся, ви приєднаєтесь, коли все владнається.”

На цю пропозицію лідер Сирії відповів згодою, говорить Білий дім.

"Привабливий хлопець"

Пізніше у розмові з журналістами Трамп висловив своє враження про сирійського президента.

"Молодий, привабливий хлопець, крутий. Має серйозне минуле, боєць. У нього є реальний шанс триматися все докупи", - здивував Трамп заявою про Шараа.

Слід додати, що ще 2024 року США вважали аль-Шараа терористом.