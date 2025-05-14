Більше не терорист. Трамп попив чаю з "молодим та привабливим" лідером Сирії

Після гучної заяви про зняття всіх санкцій із Сирії глава США Дональд Трамп провів зустріч з її новим президентом Ахмедом аль-Шараа, якого Вашингтон донедавна вважав терористом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Reuters.
Лідер Сполучених Штатів у середу, 14 травня, зустрівся із президентом Сирії під час поїздки до Саудівської Аравії. Як зазначає видання, Трамп і Шараа потиснули один одному руки у присутності спадкоємного принца Саудівської Аравії Мухаммеда бін Салмана.
За даними Білого дому, Трамп закликав Шараа нормалізувати відносини з Ізраїлем та приєднатися до Об'єднаних Арабських Еміратів, Бахрейну та Марокко у рамках угод, укладених за посередництва США у 2020 році.
Трамп, мовляв, запитав у Шараа: “Сподіваюся, ви приєднаєтесь, коли все владнається.”
На цю пропозицію лідер Сирії відповів згодою, говорить Білий дім.
Пізніше у розмові з журналістами Трамп висловив своє враження про сирійського президента.
"Молодий, привабливий хлопець, крутий. Має серйозне минуле, боєць. У нього є реальний шанс триматися все докупи", - здивував Трамп заявою про Шараа.
Слід додати, що ще 2024 року США вважали аль-Шараа терористом.
Нагадаємо, аль-Шараа став президентом Сирії у січні цього року після зміни влади в країні. У грудні минулого року бойовики ісламістського угруповання "Хайят Тахрір аш-Шам" встановили контроль над ключовими містами Сирії, включно з Дамаском. Президент Башар Асад разом із родиною втік до Росії.
У січні тимчасовим главою держави став аль-Шараа, який пообіцяв створити інклюзивний перехідний уряд для відновлення державних інститутів і проведення виборів упродовж наступних п’яти років. Підготовка до проведення виборів президента Сирії може зайняти до чотирьох років - стільки необхідно для створення Конституції.
Після приходу нового президента до влади США не поспішали знімати свої санкції із Сирії. Проте вчора Трамп заявив, що зніме усі санкції із Сирії, щоб налагодити відносини з країною.
"Я розпоряджуся припинити санкції проти Сирії, щоб дати їм шанс на велич", - заявив Трамп.
За його словами, він сподівається, що новий уряд Сирії зуміє стабілізувати ситуацію в країні і зберегти мир.
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