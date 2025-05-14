Больше не террорист. Трамп попил чаю с "молодым и привлекательным" лидером Сирии

Лидер Соединенных Штатов в среду, 14 мая, встретился с президентом Сирии во время поездки в Саудовскую Аравию. Как отмечает издание, Трамп и Шараа пожали друг другу руки в присутствии наследного принца Саудовской Аравии Мухаммеда бин Салмана.

По данным Белого дома, Трамп призвал Шараа нормализовать отношения с Израилем и присоединиться к Объединенным Арабским Эмиратам, Бахрейну и Марокко в рамках соглашений, заключенных при посредничестве США в 2020 году.

Трамп, мол, спросил у Шараа: "Надеюсь, вы присоединитесь, когда всё уладится."

На это предложение лидер Сирии ответил согласием, говорит Белый дом.

"Привлекательный парень"

Позже в разговоре с журналистами Трамп выразил свое впечатление о сирийском президенте.

"Молодой, привлекательный парень, крутой. Имеет серьезное прошлое, боец. У него есть реальный шанс держаться все вместе", - удивил Трамп заявлением о Шараа.

Следует добавить, что еще в 2024 году США считали аль-Шараа террористом.