Молодий Ітаума проти легендарного Усика: 5 причин "за" та 5 причин проти бою

Бій Усика та Ітауми: чому це цікаво

Олександр Усик - володар титулів у двох вагових категоріях та олімпійський чемпіон 2012 року, відомий непереможним професійним рекордом 24-0. Після перемог над такими суперниками, як Тайсон Ф'юрі, Ентоні Джошуа та Даніель Дюбуа, він залишається головною фігурою світового боксу.

Мойсей Ітаума, у свою чергу, вже здобув 13 перемог у професійному боксі, включно з нокаутом Ділліана Вайта. Йому всього 20 років, і багато експертів бачать у ньому перспективного претендента на світові титули.

Чому бій Усик - Ітаума має відбутися?

Існує кілька ключових аргументів на користь того, що цей бій повинен стати наступним для обох боксерів, попри очевидну різницю в досвіді.

1. Бажання Туркі Алалшіха

Впливовий саудівський фінансист Туркі Алалшіх, який активно інвестує в бокс, висловлює велике зацікавлення в цьому поєдинку.

Враховуючи, що саме він зараз визначає багато ключових подій у світі професійного боксу, його бажання може стати вирішальним фактором. Якщо Алалшіх хоче побачити цей бій, він, швидше за все, відбудеться.

2. Ітаума - найперспективніший талант у дивізіоні

Мойсей Ітаума, який має професійний рекорд 13-0-0, вже встиг нокаутувати 37-річного Ділліана Вайта і вважається найкращим молодим важковаговиком у світі.

На думку багатьох експертів, він має величезний потенціал і є майбутнім важкого дивізіону.

3. Новий виклик для Усика

Олександр Усик, який нещодавно здобув другу перемогу над Даніелем Дюбуа, потребує нового, захопливого суперника.

Після перемог над Ентоні Джошуа та Тайсоном Ф'юрі, наступні бої з такими бійцями, як Джозеф Паркер, не викликають великого ажіотажу.

4. Ітаума може "зрости" після поразки

Мозес Ітаума надзвичайно молодий - йому виповниться лише 21 рік у грудні цього року.

Навіть у випадку поразки від Усика, це не стане кінцем його кар'єри. Навпаки, такий досвід може стати безцінним уроком.

Поразка від одного з найкращих боксерів сучасності може загартувати Ітауму і допомогти йому стати ще сильнішим.

Чому бій варто відкласти?

Попри всі переваги, існують вагомі причини, через які цей поєдинок вважається передчасним і ризикованим для Ітауми.

1. Недостатній досвід Ітауми

На рахунку Мойсея Ітауми лише 13 професійних боїв. Його список перемог поки що не включає багато гучних імен, а тому він не є достатньо перевіреним суперником для чемпіона такого рівня, як Усик.

Для порівняння, колишній чемпіон світу Кріс Алджері називає "божевіллям" ідею, щоб Ітаума бився з Усиком після настільки короткої професійної кар'єри.

2. Ризик для майбутнього дивізіону

Ітаума є надією всього дивізіону важковаговиків. Прискорюючи його прогрес, боксерський світ ризикує втратити цю зірку.

Поспішна організація бою з Усиком може призвести до руйнівної поразки, яка негативно позначиться на його подальшій кар'єрі та позбавить його ореолу непереможності.

3. Спадщина Усика не виграє від перемоги

Для Олександра Усика перемога над Ітаумою на цьому етапі не матиме великого значення для його кар'єри.

Ітаума - це лише перспективний боксер, а не колишній чемпіон. Перемога над ним не додасть Усику нових лаврів, тоді як ризик є завжди. Його час у спорті обмежений, і варто витрачати його на бої, які дійсно мають велике значення.

4. Негативний приклад Даніеля Дюбуа

Випадок Даніеля Дюбуа, який двічі достроково програв Усику, є яскравим доказом того, що передчасний бій із чемпіоном може мати згубні наслідки для молодого боксера. Дюбуа, якому також поспішили організувати бій з Усиком, так і не зміг нав'язати боротьбу.