Молодик та руйнівні градуси: що на нас чекає цього тижня і які справи у "чорному списку"

18 серпня

Несприятливий період для хірургічних і стоматологічних втручань. До 14:53 можливі нові справи та прийняття важливих рішень, відвідування перукарні. Останній день ретроградного Меркурія.

"Сприятливий день для усього, що пов’язане з будівництвом. Не рекомендуються занадто активні дії та поспіх. Рекомендовані баня, сауна, фізичні навантаження", - розповіла астролог.

18 серпня Місяць, з 14:53 до 22:05, буде без курсу, що прирівнюється до дії ретроградного Меркурія.

19 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, хірургічних і стоматологічних втручань, можливі відвідування перукарні, оформлення шлюбу, романтичних побачень. Ефективно розривати зв'язок з ненадійними людьми, розлучатися з партнерами, подавати апеляцію та шукати захист", - радить Соловйова.

Не витрачайте енергію даремно, відмовтесь від активної діяльності. Астролог попередила про велику ймовірність крадіжок. Також цього дня не рекомендовано займатись хатніми справами.

20 серпня

"На цей день краще не планувати важливі переговори, укладання нових договорів, придбання техніки, важливі відрядження, складання іспитів, проведення необхідних платежів, з’ясування відносин з сусідами. Бажано повертати борги", - розповіла експерт.

Утримайтесь від вживання алкоголю, уникайте відкритого вогню. Рекомендується займатись домашніми справами.

"Уникайте зайвих балачок, пліток і дезінформації, слідкуйте за речами аби не загубити їх. Можливі обман та шахрайство. З 15:27 до 24:00 Місяць буде без курсу", - попередила Соловйова.

Окрім цього, з 10:05, 20 серпня, до 07:58, 21 серпня, Меркурій буде у руйнівному градусі Лева️.

"У Леві цей градус дає песимізм, гординю, розчарування у творчих силах, іноді фізичне нездоров'я, порочність, втрату грошей, проблеми з дітьми, непорозуміння з сексуальними партнерами. Градус може проявитися подвійно: або людина руйнуватиме інших, або життя руйнуватиме її", - нагадала Соловйова.

21 серпня

День виходу з конфліктів. Також можна займатися ремонтом, відвідувати перукарню.

"Через загальний фон доби краще не розпочинати нові справи, пов’язані з бізнесом, юриспруденцією, подорожами, освітою, наукою та усім, що має відношення до усього іноземного: мови, закордонних стосунків, міжнародного співробітництва тощо", - розповіла астролог.

21 серпня, з 12:56 до 14:42, Місяць, який відповідає за наші емоції, психіку, душу, підсвідомість, інстинкти, почуття, настрій, сприйнятливість, вразливість і емоційну мінливість, буде знаходитись у королівському градусі Лева.

"Основні характеристики цього градусу у Леві: мудрість, винятковість, мужність, гуманність, фізична та моральна сила. Додається творча складова, тому тим, хто займається мистецтвом чи пов'язаний із публічними виступами, допомагає успішністю та неймовірним везінням. Градус надає імпозантності та королівського умиротворення", - нагадала експерт.

А вже 18:17 до 20:03 Місяць опиниться у руйнівному градусі Лева. І це несприятливий період для тих, хто займає лідерські позиції у професійній або громадській діяльності, пов'язаний зі світом мистецтва та культури.

22 серпня

"Стресовий день. Уникайте алкоголю та сексуальних контактів. Завершуйте поточні справи, підбивайте підсумки, повертайте борги, підготуйте необхідні звіти. Утримайтесь від романтики", - сказала астролог.

Увесь цей день Місяць буде без курсу. Тому не варто купувати щось важливе та починати нові справи.

23 серпня

"Несприятливий період для нових справ і важливих рішень, стоматологічних і хірургічних втручань, відвідування перукарні. Не можна оформляти шлюб, робити коштовні придбання, пластичні та косметологічні втручання. Уникайте сексуальних розваг", - попередила Соловйова.

23 серпня о 09:06 настане точна фаза Молодика.

"Слідкуйте за думками: сформовані уявні форми повинні бути виключно позитивними, оскільки незабаром усі згенеровані ментальні фантазії будуть легко впроваджуватися у життя. Добре планувати: усе задумане має більше шансів реалізуватися, ніж сформульоване в інші фази Місяця", - розповіла астролог.

23 серпня Місяць і Сонце будуть у Діві, у напружених аспектах з Ураном (планетою несподіванок, революційних змін, реформ, свободи, незалежності, стихійних лих, інновацій та високих технологій). Це означає, що все задумане буде мати певні проблеми під час своєї реалізації.

24 серпня

Цього дня астролог радить утриматися від нових справ. Також не варто ухвалювати серйозні рішення, а візити до стоматолога та перукаря краще перенести на іншу дату.

"У цей період загострюється інтуїція: за відчуттями можна легше, ніж зазвичай, визначити, з ким варто спілкуватися, а з ким ні, яка їжа корисна, а яка - ні. Можна давати гроші у борг. Ефективно позбавлятися від паразитів, гризунів і бруду в домі", - зазначила Соловйова.