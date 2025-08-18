Новолуние и разрушительные градусы: что нас ждет на этой неделе и какие дела в "черном списке"

Новая неделя, с 18 по 24 неделю, принесет нам последний день ретроградного Меркурия, Новолуние и различные градусы - как разрушительные, так и королевские. И каждый день будет иметь как шансы на успех, так и определенные риски.
Эксклюзивно для РБК-Украина астролог Катерина Соловьева составила гороскоп на неделю и озвучила важные советы.
Неблагоприятный период для хирургических и стоматологических вмешательств. До 14:53 возможны новые дела и принятие важных решений, посещение парикмахерской. Последний день ретроградного Меркурия.
"Благоприятный день для всего, что связано со строительством. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Рекомендованы баня, сауна, физические нагрузки", - рассказала астролог.
18 августа Луна, с 14:53 до 22:05, будет без курса, что приравнивается к действию ретроградного Меркурия.
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, возможны посещения парикмахерской, оформления брака, романтических свиданий. Эффективно разрывать связь с ненадежными людьми, расставаться с партнерами, подавать апелляцию и искать защиту", - советует Соловьева.
Не тратьте энергию впустую, откажитесь от активной деятельности. Астролог предупредила о большой вероятности краж. Также в этот день не рекомендуется заниматься домашними делами.
"На этот день лучше не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Желательно возвращать долги", - рассказала эксперт.
Воздержитесь от употребления алкоголя, избегайте открытого огня. Рекомендуется заниматься домашними делами.
"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество. С 15:27 до 24:00 Луна будет без курса", - предупредила Соловьева.
Кроме этого, с 10:05, 20 августа, до 07:58, 21 августа, Меркурий будет в разрушительном градусе Льва️.
"Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет разрушать его", - напомнила Соловьева.
День выхода из конфликтов. Также можно заниматься ремонтом, посещать парикмахерскую.
"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и т.д.", - рассказала астролог.
21 августа, с 12:56 до 14:42, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Льва.
"Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успешностью и невероятным везением. Градус придает импозантности и королевского умиротворения", - напомнила эксперт.
А уже 18:17 до 20:03 Луна окажется в разрушительном градусе Льва. И это неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры.
"Стрессовый день. Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты. Воздержитесь от романтики",- сказала астролог.
Весь этот день Луна будет без курса. Поэтому не стоит покупать что-то важное и начинать новые дела.
"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Нельзя оформлять брак, делать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений", - предупредила Соловьева.
23 августа в 09:06 наступит точная фаза Новолуния.
"Следите за мыслями: сформированные мысленные формы должны быть исключительно положительными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко внедряться в жизнь. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны", - рассказала астролог.
23 августа Луна и Солнце будут в Деве, в напряженных аспектах с Ураном (планетой неожиданностей, революционных изменений, реформ, свободы, независимости, стихийных бедствий, инноваций и высоких технологий). Это означает, что все задуманное будет иметь определенные проблемы при своей реализации.
В этот день астролог советует воздержаться от новых дел. Также не стоит принимать серьезные решения, а визиты к стоматологу и парикмахеру лучше перенести на другую дату.
"В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая еда полезна, а какая - нет. Можно давать деньги в долг. Эффективно избавляться от паразитов, грызунов и грязи в доме", - отметила Соловьева.
