Новолуние и разрушительные градусы: что нас ждет на этой неделе и какие дела в "черном списке"

18 августа

Неблагоприятный период для хирургических и стоматологических вмешательств. До 14:53 возможны новые дела и принятие важных решений, посещение парикмахерской. Последний день ретроградного Меркурия.

"Благоприятный день для всего, что связано со строительством. Не рекомендуются слишком активные действия и спешка. Рекомендованы баня, сауна, физические нагрузки", - рассказала астролог.

18 августа Луна, с 14:53 до 22:05, будет без курса, что приравнивается к действию ретроградного Меркурия.

19 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, хирургических и стоматологических вмешательств, возможны посещения парикмахерской, оформления брака, романтических свиданий. Эффективно разрывать связь с ненадежными людьми, расставаться с партнерами, подавать апелляцию и искать защиту", - советует Соловьева.

Не тратьте энергию впустую, откажитесь от активной деятельности. Астролог предупредила о большой вероятности краж. Также в этот день не рекомендуется заниматься домашними делами.

20 августа

"На этот день лучше не планировать важные переговоры, заключение новых договоров, приобретение техники, важные командировки, сдачу экзаменов, проведение необходимых платежей, выяснение отношений с соседями. Желательно возвращать долги", - рассказала эксперт.

Воздержитесь от употребления алкоголя, избегайте открытого огня. Рекомендуется заниматься домашними делами.

"Избегайте лишних разговоров, сплетен и дезинформации, следите за вещами, чтобы не потерять их. Возможны обман и мошенничество. С 15:27 до 24:00 Луна будет без курса", - предупредила Соловьева.

Кроме этого, с 10:05, 20 августа, до 07:58, 21 августа, Меркурий будет в разрушительном градусе Льва️.

"Во Льве этот градус дает пессимизм, гордыню, разочарование в творческих силах, иногда физическое нездоровье, порочность, потерю денег, проблемы с детьми, недоразумения с сексуальными партнерами. Градус может проявиться вдвойне: либо человек будет разрушать других, либо жизнь будет разрушать его", - напомнила Соловьева.

21 августа

День выхода из конфликтов. Также можно заниматься ремонтом, посещать парикмахерскую.

"Из-за общего фона суток лучше не начинать новые дела, связанные с бизнесом, юриспруденцией, путешествиями, образованием, наукой и всем, что имеет отношение ко всему иностранному: языку, зарубежным отношениям, международному сотрудничеству и т.д.", - рассказала астролог.

21 августа, с 12:56 до 14:42, Луна, которая отвечает за наши эмоции, психику, душу, подсознание, инстинкты, чувства, настроение, восприимчивость, уязвимость и эмоциональную изменчивость, будет находиться в королевском градусе Льва.

"Основные характеристики этого градуса во Льве: мудрость, исключительность, мужество, гуманность, физическая и моральная сила. Добавляется творческая составляющая, поэтому тем, кто занимается искусством или связан с публичными выступлениями, помогает успешностью и невероятным везением. Градус придает импозантности и королевского умиротворения", - напомнила эксперт.

А уже 18:17 до 20:03 Луна окажется в разрушительном градусе Льва. И это неблагоприятный период для тех, кто занимает лидерские позиции в профессиональной или общественной деятельности, связан с миром искусства и культуры.

22 августа

"Стрессовый день. Избегайте алкоголя и сексуальных контактов. Завершайте текущие дела, подводите итоги, возвращайте долги, подготовьте необходимые отчеты. Воздержитесь от романтики",- сказала астролог.

Весь этот день Луна будет без курса. Поэтому не стоит покупать что-то важное и начинать новые дела.

23 августа

"Неблагоприятный период для новых дел и важных решений, стоматологических и хирургических вмешательств, посещения парикмахерской. Нельзя оформлять брак, делать ценные приобретения, пластические и косметологические вмешательства. Избегайте сексуальных развлечений", - предупредила Соловьева.

23 августа в 09:06 наступит точная фаза Новолуния.

"Следите за мыслями: сформированные мысленные формы должны быть исключительно положительными, поскольку вскоре все сгенерированные ментальные фантазии будут легко внедряться в жизнь. Хорошо планировать: все задуманное имеет больше шансов реализоваться, чем сформулированное в другие фазы Луны", - рассказала астролог.

23 августа Луна и Солнце будут в Деве, в напряженных аспектах с Ураном (планетой неожиданностей, революционных изменений, реформ, свободы, независимости, стихийных бедствий, инноваций и высоких технологий). Это означает, что все задуманное будет иметь определенные проблемы при своей реализации.

24 августа

В этот день астролог советует воздержаться от новых дел. Также не стоит принимать серьезные решения, а визиты к стоматологу и парикмахеру лучше перенести на другую дату.

"В этот период обостряется интуиция: по ощущениям можно легче, чем обычно, определить, с кем стоит общаться, а с кем нет, какая еда полезна, а какая - нет. Можно давать деньги в долг. Эффективно избавляться от паразитов, грызунов и грязи в доме", - отметила Соловьева.