Молоді військові зможуть навчатися без відриву від служби: указ Зеленського

Нагадаємо, у травні Рада підтримала в першому читанні законопроєкт, який надає право на освіту для військовослужбовців віком 18-25 років, які служать за контрактом або мобілізацією.

Передбачено зміни до законів про вищу освіту, про освіту та про фахову передвищу освіту, а саме:

закріплення гарантії військовослужбовців віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом, права на навчання;

надання права військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які проходять військову службу за контрактом або за призовом під час мобілізації, навчатися у закладах вищої освіти для здобуття відповідного рівня освіти без відриву від служби, а також права на відпустку у зв’язку з навчанням у закладі вищої освіти;

збереження місця навчання та стипендії на період військової служби.

Передбачено, що під час дії воєнного стану військовослужбовцям віком від 18 до 25 років, які не мають вищої освіти та які навчаються у закладах вищої освіти для здобуття вищої освіти, надається відпустка для навчання.

Також зазначимо, що для українців віком 18-24 років пропонують окремий контракт для служби в армії з певними пільгами. Більше про це - у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.