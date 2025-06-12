Молодые военные смогут учиться без отрыва от службы: указ Зеленского

Глава государства внес изменения в пункт 173 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. В первом предложении пункта слова "по новому контракту, и лица" изменили на "по новому контракту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, на особый период, и лица".

Указ вступил в силу с 12 июня 2025 года.

Отмечается, что военнослужащие рядового состава, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и продлили срок военной службы по новому контракту, имеют право учиться без отрыва от военной службы.