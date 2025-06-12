Молодые военные смогут учиться без отрыва от службы: указ Зеленского

Украинские военные в возрасте от 18 до 25 лет смогут учиться без отрыва от службы. Президент Владимир Зеленский подписал указ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на указ №396, опубликованный на сайте Офиса президента.
Глава государства внес изменения в пункт 173 Положения о прохождении гражданами Украины военной службы в ВСУ. В первом предложении пункта слова "по новому контракту, и лица" изменили на "по новому контракту, военнослужащие в возрасте от 18 до 25 лет, которые проходят военную службу по контракту или по призыву по мобилизации, на особый период, и лица".
Указ вступил в силу с 12 июня 2025 года.
Отмечается, что военнослужащие рядового состава, сержантского и старшинского состава, которые проходят военную службу по контракту и продлили срок военной службы по новому контракту, имеют право учиться без отрыва от военной службы.
Напомним, в мае Рада поддержала в первом чтении законопроект, который предоставляет право на образование для военнослужащих в возрасте 18-25 лет, которые служат по контракту или мобилизации.
Предусмотрены изменения в законы о высшем образовании, об образовании и о профессиональном предвысшем образовании, а именно:
Предусмотрено, что во время действия военного положения военнослужащим в возрасте от 18 до 25 лет, которые не имеют высшего образования и которые учатся в учреждениях высшего образования для получения высшего образования, предоставляется отпуск для обучения.
Также отметим, что для украинцев в возрасте 18-24 лет предлагают отдельный контракт для службы в армии с определенными льготами. Больше об этом - в материале РБК-Украина.
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